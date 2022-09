Les talibans libérés de Guantanamo, les revendications échangées contre des américains

ISLAMABAD (AP) – Un haut responsable taliban détenu depuis des années à Guantanamo Bay a déclaré lundi qu’il avait été libéré et remis plus tôt dans la journée aux talibans de Kaboul, en échange d’un prisonnier américain détenu en Afghanistan.

Bashir Noorzai, baron de la drogue notoire et membre des talibans, a déclaré aux journalistes à Kaboul qu’il avait passé 17 ans et six mois dans le centre de détention américain de Guantanamo Bay et qu’il était le dernier prisonnier taliban là-bas.

Le ministre des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, a également pris la parole lors de la conférence de presse aux côtés de Noorzai et a salué l’échange, affirmant qu’il marquait le début d’une “nouvelle ère” dans les relations américano-taliban.

Muttaqi a déclaré que l’Américain libéré était Mark Frerichs, un vétéran de la marine et entrepreneur civil enlevé en Afghanistan le 31 janvier 2020. Il a été vu pour la dernière fois dans une vidéo plus tôt cette année, plaidant pour sa libération afin qu’il puisse être réuni avec sa famille, selon un enregistrement publié par le magazine The New Yorker à l’époque. Dans la vidéo, Frerichs dit qu’il a été filmé en novembre dernier.

Frerichs, de Lombard, dans l’Illinois, était soupçonné d’être détenu par le réseau Haqqani, affilié aux talibans, et des responsables américains de deux administrations présidentielles ont tenté en vain de le ramener chez lui.

Il n’y a eu aucune confirmation indépendante ou mot de Washington sur la libération de Frerichs.

Depuis leur prise de contrôle de l’Afghanistan en août de l’année dernière, les talibans ont exigé que les États-Unis libèrent Noorzai en échange de Frerichs dans l’attente de tels échanges pour les citoyens américains détenus en Afghanistan.

Cependant, Washington n’a avancé sur aucune sorte de commerce ou d’échange de prisonniers.

Les talibans ont publié lundi sur les réseaux sociaux une brève vidéo montrant l’arrivée de Noorzai à l’aéroport de Kaboul où il a été accueilli par de hauts responsables talibans, dont Muttaqi.

Rahim Faiez, Associated Press