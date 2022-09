Les talibans libérés de Guantanamo, les revendications échangées contre des américains

ISLAMABAD – Un haut responsable taliban détenu depuis des années à Guantanamo Bay a déclaré lundi avoir été libéré et remis plus tôt dans la journée aux talibans de Kaboul, en échange d’un prisonnier américain détenu en Afghanistan.

Bashir Noorzai, baron de la drogue notoire et membre des talibans, a déclaré aux journalistes à Kaboul qu’il avait passé 17 ans et six mois dans le centre de détention américain de Guantanamo Bay et qu’il était le dernier prisonnier taliban là-bas.