Les talibans libèrent plusieurs citoyens britanniques détenus en Afghanistan

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

ISLAMABAD – Les talibans ont libéré plusieurs citoyens britanniques détenus en Afghanistan après la conclusion d’un accord entre les deux pays, ont annoncé lundi des responsables talibans et britanniques. Les détenus ont été libérés dimanche à l’issue d’une série de rencontres entre responsables afghans et britanniques, a indiqué Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban, dans un communiqué.

« Un certain nombre de ressortissants britanniques ont été libérés, qui ont été arrêtés il y a environ six mois pour avoir violé les lois et les traditions du peuple afghan », a-t-il déclaré.

Mujahid n’a pas dit quelles lois les citoyens britanniques avaient enfreint ni expliqué pourquoi ils avaient été détenus. Le communiqué indique que tous se sont engagés à respecter les lois de l’Afghanistan, les traditions et la culture du peuple afghan et à ne plus les violer.

L’identité des citoyens britanniques libérés n’a été révélée par aucun des deux gouvernements et on ne savait pas encore si l’ancien caméraman de la BBC, Peter Jouvenal, en faisait partie.

Une déclaration du gouvernement britannique en février avait indiqué qu’un certain nombre de ressortissants britanniques étaient détenus par les talibans. Bien que le gouvernement ait refusé de divulguer leurs identités, Hassina Syed, l’épouse de Jouvenal, a déclaré à l’Associated Press que l’ancien caméraman indépendant devenu homme d’affaires avait été arrêté le 13 décembre.

« Nous saluons et apprécions la libération par l’administration actuelle de l’Afghanistan de cinq ressortissants britanniques détenus en Afghanistan », a déclaré lundi un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

Il n’y avait aucun rapport sur le sort d’un citoyen américain également détenu par les talibans. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré à « l’état de l’Union » de CNN plus tôt cette année que Washington « travaillait activement » pour faire libérer l’Américain de la garde des talibans. Il a refusé d’en dire plus à l’époque, invoquant la « sensibilité de celui-ci ».

La déclaration britannique indique que les ressortissants britanniques n’ont joué aucun rôle dans le travail du gouvernement britannique en Afghanistan et se sont rendus dans le pays contre les conseils de voyage du gouvernement britannique. « C’était une erreur », a-t-il déclaré.

« Au nom des familles des ressortissants britanniques, nous exprimons leurs excuses pour toute violation de la culture, des coutumes ou des lois afghanes, et offrons leur assurance de bonne conduite future », ajoute le communiqué du gouvernement britannique.

L’épouse de Jouvenal, Syed, une Afghane, avait déclaré que son mari était en Afghanistan pour rechercher des opportunités commerciales, notamment des investissements dans l’extraction du lithium. L’Afghanistan est riche en lithium, un composant clé des batteries de stockage d’énergie. Il voyageait seul et n’était pas associé aux autres détenus, a-t-elle déclaré.

Jouvenal avait travaillé comme caméraman indépendant pendant l’invasion soviétique des années 1980 en Afghanistan et avait suivi le pays à travers ses nombreuses guerres. Il a épousé Syed et ils ont trois filles.

Jouvenal, qui parle à la fois le pashto et le dari, les deux langues officielles de l’Afghanistan, avait eu plusieurs réunions avec le ministère des Mines des talibans avant d’être arrêté en décembre, a déclaré Syed, y compris avec le ministre. Jusqu’à sa détention, a déclaré Syed, Jouvenal avait pris soin de rester en contact régulier avec les autorités talibanes pour s’assurer qu’elles étaient au courant de ses activités et de ses mouvements.

Au milieu des années 2000, Jouvenal possédait et exploitait le restaurant et maison d’hôtes Gandamak dans la capitale afghane, qui était devenu bien connu des nombreux journalistes qui se sont rendus en Afghanistan lors de l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé le gouvernement taliban en 2001.

Depuis la prise du pouvoir à la mi-août de l’année dernière, les talibans ont imposé des édits sévères en Afghanistan, rappelant leur régime répressif de la fin des années 1990. Ils ont restreint les libertés et les droits des femmes, à qui il est désormais interdit d’aller à l’école au-delà de la sixième année, et des minorités. Le pays a plongé dans une crise sans précédent, se précipitant vers un effondrement économique alors que la famine et la faim se profilent.

Selon des personnes connaissant directement les hommes détenus par les talibans, au moins deux des détenus se trouvaient apparemment en Afghanistan pour évacuer secrètement des ressortissants afghans. Les personnes ayant une connaissance directe ont parlé à l’AP plus tôt cette année sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des pourparlers.

Les talibans ont clairement indiqué que les Afghans sans papiers appropriés ne seraient pas autorisés à quitter le pays.

Syed a déclaré qu’elle craignait que son mari ne soit impliqué dans une enquête des talibans sur des tentatives de transfert secret de ressortissants afghans hors du pays.