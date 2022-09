Les talibans libèrent le dernier prisonnier américain en Afghanistan lors d’un échange de prisonniers avec les États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les talibans ont libéré lundi le dernier prisonnier américain retenu en otage en Afghanistan dans le cadre d’un échange de prisonniers avec le gouvernement américain.

Mark Frerichs, vétéran et ingénieur de la marine américaine, a été enlevé pour la première fois par les talibans à Kaboul en 2020 alors qu’il travaillait comme entrepreneur. Sa liberté est venue en échange de la libération de Bashir Noorzai, un membre taliban condamné en 2008 pour avoir dirigé une vaste opération de contrebande d’héroïne.

Le président Biden a commué la peine de Noorzai et l’échange a eu lieu à l’aéroport de Kaboul, la capitale afghane.

“Aujourd’hui, nous avons obtenu la libération de Mark Frerichs, et il sera bientôt chez lui. Mark a été emmené en Afghanistan en janvier 2020 et détenu pendant 31 mois”, a déclaré Biden dans un communiqué. “Sa libération est l’aboutissement d’années de travail inlassable de la part de fonctionnaires dévoués de notre gouvernement et d’autres gouvernements partenaires, et je tiens à les remercier pour tous ces efforts.”

“Mon administration continue de donner la priorité au retour en toute sécurité de tous les Américains retenus en otage ou détenus à tort à l’étranger, et nous ne nous arrêterons pas tant qu’ils n’auront pas retrouvé leur famille”, a ajouté le président. “Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans de nombreux autres cas, mais la libération de Mark démontre notre engagement durable. Comme notre travail pour libérer les Américains détenus en Birmanie, en Haïti, en Russie, au Venezuela et ailleurs, il est de notre devoir de faire tout ce que nous pouvons pour ramener nos gens à la maison.”

L’échange intervient alors que les États-Unis et les talibans continuent de négocier le retour de milliards de dollars d’actifs gelés au pays. Les fonds appartenaient au gouvernement afghan, aujourd’hui disparu, soutenu par les États-Unis, qui est tombé aux mains des talibans l’année dernière.

L’administration Biden et les Nations Unies s’efforcent de débloquer les fonds dans le but de stabiliser l’économie afghane, qui s’est pratiquement effondrée sous le régime taliban et les sanctions occidentales. Les organisations humanitaires ont averti que le peuple afghan pourrait être confronté à la faim au cours de l’hiver imminent.

