Les talibans lancent des assauts contre TROIS villes en Afghanistan dans la «pire violence depuis 20 ans» alors que les terroristes s’apprêtent à prendre le pouvoir

LES TALIBAN ont lancé des assauts sur TROIS villes en Afghanistan dans la pire violence jamais vue depuis 20 ans.

Herat, Lashkar Gah et Kandahar ont tous connu des affrontements majeurs aujourd’hui avec les terroristes prêts à prendre le pouvoir.

Les responsables de la sécurité afghans arrivent dans le cadre d'un renfort pour lutter contre les militants talibans alors qu'ils poussent pour accéder à la ville de Herat

Les militants impitoyables ont déjà massacré des dizaines de civils et ont juré d’écraser les hommes homosexuels à mort en poussant des murs sur eux alors qu’ils complotent pour rétablir leur interprétation stricte de la charia dans l’Afghanistan déchiré par la guerre.

Le groupe terroriste s’est emparé d’un tiers de l’Afghanistan et ne montre aucun signe de ralentissement de son offensive éclair.

Un député à Kandahar hier a déclaré à la BBC que sa ville risque sérieusement de tomber.

Gul Ahmad a déclaré que la situation est la pire que la ville ait connue depuis 20 ans – la situation empire d’heure en heure.

À l’aéroport de Kanadhar, les vols ont été suspendus aujourd’hui alors que les talibans lancent des roquettes sur la piste avant l’aube.

Et des dizaines de civils ont été traînés hors de leurs maisons et exécutés.

À Herat, des forces spéciales afghanes ont été déployées et des frappes aériennes ont lieu.

Pendant ce temps, à Lashkar Gah, de violents combats ont eu lieu et des dizaines de militants ont été tués.

Des agents de sécurité afghans contrôlent des personnes à un poste de contrôle routier à Kandahar

Les talibans ont lancé leur offensive à travers le pays alors que les dernières troupes américaines se préparent à partir le mois prochain, s’emparant de plus de dix capitales provinciales au fur et à mesure de leur avancée.

Les réfugiés ont fui vers les frontières pour s’échapper alors que le groupe terroriste brutal balaie le pays.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que les militants prévoyaient de libérer l’Afghanistan de « l’invasion de pays étrangers » et d’appliquer une forme extrême de la charia dérivée du Coran si les militants islamiques obtenaient le contrôle total.

« Un gouvernement islamique devrait diriger le pays », a-t-il déclaré au Sun Online de Kaboul.

« Les mains des individus venus de pays étrangers et qui ont volé le trésor du pays devraient être coupées.

« Notre objectif est de libérer l’Afghanistan de l’invasion de pays étrangers et d’établir un pays indépendant et islamique dirigé par une personnalité nationale juste pour mettre fin à la discrimination et au vol des trésors publics. »

« La plupart des districts qui nous sont tombés sous le coup se sont effondrés à cause des combats – ils se sont rendus à nous et nous nous sommes félicités de leur décision », a déclaré Mujahid.

« 250 districts sont passés sous notre contrôle au cours des deux derniers mois, dont 61 étaient déjà contrôlés par nous et les autres se sont effondrés au cours des deux derniers mois. »

Dans un avertissement effrayant, Mujahid a ajouté : « Si les forces d’un pays restent en Afghanistan, nous les considérons comme des envahisseurs et ne les laisserons pas rester en Afghanistan.

« Si un pays agit en violation de nos lois, nous ne resterons pas silencieux et ne

épargner toute action pour prévenir une telle situation.





« Et nous les forcerons à quitter notre pays.

«Nous essayons de résoudre les problèmes par des pourparlers afin que personne ne soit blessé.

« Mais si nous ne parvenons pas à trouver une solution par le biais de pourparlers, alors nos dirigeants décideront de nos prochaines actions et nous irons de l’avant en utilisant d’autres options. »