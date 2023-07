Les talibans interdisent les salons de beauté

Le ministère de la moralité a fixé un délai pour que tous les salons de coiffure et de manucure en Afghanistan ferment leurs portes aux femmes

Les talibans ont émis un avis de fermeture d’un mois pour tous les salons de beauté à travers le pays alors que le groupe islamiste resserre progressivement son emprise sur le pouvoir, tout en alignant la vie en Afghanistan sur les normes religieuses strictes qu’il suit.

« Le délai de fermeture des instituts de beauté pour femmes est d’un mois », a déclaré mardi à Reuters un porte-parole du ministère de la Prévention du vice et de la propagation de la vertu, Mohammad Sadiq Akif.

La directive, datée du 24 juin, aurait été « sur la base d’instructions verbales du chef suprême » Mullah Hibatullah Akhundzada, mais les autorités n’ont pas expliqué le raisonnement exact. Le porte-parole a déclaré à l’AFP que « Une fois qu’ils seront fermés, nous partagerons la raison avec les médias. »

La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) exhorté autorités de révoquer l’interdiction, disant que cela « Une nouvelle restriction des droits des femmes aura un impact négatif sur l’économie.

Depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’Afghanistan au milieu du retrait bâclé des forces américaines en août 2021, les talibans ont introduit un certain nombre de restrictions controversées, interdisant aux filles de fréquenter l’école au-delà de la sixième année et interdisant aux femmes de nombreux emplois et espaces publics. Les femmes sont tenues de se couvrir le visage en public et il leur est conseillé de rester à la maison sauf en cas de nécessité. Ils doivent également avoir un chaperon masculin lors de longs voyages.

Les talibans ont également réprimé la liberté de la presse, interdisant plusieurs médias occidentaux, dont Voice of America (VOA) et Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), contrôlés par le gouvernement américain, ainsi que certaines émissions du radiodiffuseur parrainé par l’État allemand Deutsche Welle et la BBC, citant leur parti pris présumé.

Parmi ses restrictions les moins controversées, les talibans ont interdit la culture du pavot et auraient accompli en un an ce que la «guerre contre la drogue» américaine n’a pas réussi à réaliser en cinq décennies. Le journal britannique Telegraph a qualifié cette décision « l’effort de lutte contre les stupéfiants le plus réussi de l’histoire de l’humanité », après que la production de pavot ait chuté d’environ 80 % au cours de l’année écoulée.