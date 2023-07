Les talibans interdisent les salons de beauté pour les femmes en Afghanistan – National

Les talibans interdisent les salons de beauté pour femmes en Afghanistan, a déclaré mardi un porte-parole du gouvernement.

C’est la dernière restriction aux droits et libertés des femmes et des filles afghanes, à la suite de décrets les interdisant d’accéder à l’éducation, aux espaces publics et à la plupart des formes d’emploi.

Un porte-parole du ministère de la vertu et du vice dirigé par les talibans, Mohammad Sidik Akif Mahajar, n’a pas donné de détails sur l’interdiction. Il a seulement confirmé le contenu d’une lettre circulant sur les réseaux sociaux.

La lettre émise par le ministère, datée du 24 juin, indique qu’elle transmet un ordre verbal du chef suprême, Hibatullah Akhundzada. L’interdiction vise la capitale, Kaboul, et toutes les provinces, et donne aux salons de tout le pays un préavis d’un mois pour mettre fin à leurs activités. Après cette période, ils doivent fermer et soumettre un rapport sur leur fermeture. La lettre ne donne pas les raisons de l’interdiction.

Sa libération intervient quelques jours après qu’Akhundzada a affirmé que son gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour améliorer la vie des femmes en Afghanistan.

Une propriétaire de salon de beauté a déclaré qu’elle était le seul soutien de famille de sa famille après la mort de son mari dans un attentat à la voiture piégée en 2017. Elle ne voulait pas être nommée ni mentionner son salon par crainte de représailles.

Entre huit et 12 femmes visitent son salon de Kaboul chaque jour, a-t-elle déclaré.

« Jour après jour, ils (les talibans) imposent des limites aux femmes », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Pourquoi ne ciblent-ils que les femmes ? Ne sommes-nous pas humains ? N’avons-nous pas le droit de travailler ou de vivre ?

Malgré les promesses initiales d’un régime plus modéré que lors de leur précédent mandat au pouvoir dans les années 1990, les talibans ont imposé des mesures sévères depuis la prise de l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN se retiraient.

Ils ont interdit aux femmes d’accéder aux espaces publics, comme les parcs et les gymnases, et ont réprimé la liberté des médias. Les mesures ont déclenché un tollé international féroce, augmentant l’isolement du pays à un moment où son économie s’est effondrée et a aggravé une crise humanitaire.