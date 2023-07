Les talibans interdisent les salons de beauté pour femmes en Afghanistan | Nouvelles du monde

Les talibans ont ordonné la fermeture des salons de beauté en Afghanistan, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Cela vient après le talibans barré femmes de l’enseignement universitaire, des espaces publics et de la plupart des formes d’emploi.

Mardi, le porte-parole du ministère de la Prévention du vice et de la propagation de la vertu, Mohammad Sadiq Akif, a déclaré que le délai « pour la fermeture des instituts de beauté pour femmes est d’un mois ».

M. Akif a seulement confirmé le contenu d’une lettre circulant sur les réseaux sociaux mais n’a pas donné plus de détails sur l’interdiction.

La lettre, datée du 24 juin, indique qu’elle transmet un ordre verbal d’Hibatullah Akhundzada.

L’interdiction est mise en place pour la capitale Kaboulainsi que d’autres provinces.

Les salons de tout le pays n’ont qu’un mois pour mettre fin à leurs activités – après la date limite, les propriétaires doivent fermer leur magasin et signaler leur fermeture.

La lettre ne donne pas la raison de l’interdiction.

La dernière décision intervient quelques jours seulement après qu’Akhundzada a affirmé que son gouvernement prendrait « les mesures nécessaires » pour « l’amélioration des femmes en tant que moitié de la société afin de leur offrir une vie confortable et prospère selon la charia islamique ».

L’interdiction et les restrictions strictes du gouvernement ont été critiquées par de nombreuses personnes à travers le monde ainsi que par des femmes du pays.

Image:

Image : AP





‘Ne sommes-nous pas humains?’

S’adressant à l’Associated Press, une propriétaire de salon de beauté a déclaré qu’elle était le seul soutien de famille de sa famille après le décès de son mari dans un attentat à la voiture piégée en 2017 et craint que la fermeture n’affecte ses perspectives d’avenir.

Image:

Image : AP





La propriétaire, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré qu’environ 8 à 12 femmes se rendaient chaque jour dans son salon à Kaboul.

Elle a ajouté : « Jour après jour, ils [the Taliban] imposent des limites aux femmes.

« Pourquoi ne ciblent-ils que les femmes ? Ne sommes-nous pas humains ? N’avons-nous pas le droit de travailler ou de vivre ? »

Malgré la promesse initiale des talibans d’un régime plus modéré que lors de leur précédente montée au pouvoir dans les années 1990, ils continuent d’imposer des mesures sévères depuis leur prise de pouvoir en août 2021.

Depuis la prise de contrôle, les femmes ont été bannies des espaces publics, des parcs d’attractions, des bains publics, des gymnases et des clubs sportifs pendant quatre mois.

Les femmes ont également été interdites de travail dans les bureaux des ONG.

Image:

Image : AP





En mars, des experts des Nations Unies ont déclaré que la situation des femmes et des filles dans le pays était revenue à celle d’avant 2002, ce qui a à son tour effacé les progrès réalisés par le pays au fil des ans.

Il a ajouté : « En 2002, après avoir été privées pendant des années de leurs droits sous l’ancien régime taliban, les femmes afghanes ont célébré la Journée internationale de la femme pleine d’espoir.

« La journée a été célébrée en Afghanistan et au siège de l’ONU sur le thème « Les femmes afghanes aujourd’hui : réalités et opportunités » et des engagements ont été pris pour aider nos sœurs afghanes à reconstruire leur vie et à être des partenaires à part entière dans la reconstruction post-conflit du pays.

« Ce jour-là, la communauté internationale a déclaré que le sort des femmes afghanes avait été « un affront à toutes les normes de dignité, d’égalité et d’humanité ».