Les talibans interdisent aux femmes l’accès aux parcs et aux fêtes foraines de la capitale afghane

Les talibans ont introduit une nouvelle règle cette semaine : interdire aux femmes afghanes d’entrer dans les parcs publics et les fêtes foraines de la capitale.

Les écoles pour adolescentes ont également été fermées pendant plus d’un an dans la majeure partie du pays.

La nouvelle a été accueillie avec consternation par les femmes et les exploitants du parc – qui ont investi massivement dans le développement des installations.

Les talibans ont interdit aux femmes afghanes d’entrer dans les parcs publics et les fêtes foraines de la capitale, quelques mois seulement après avoir ordonné que l’accès soit séparé par sexe.

La nouvelle règle, introduite cette semaine, exclut davantage les femmes d’un espace public de plus en plus restreint qui les voit déjà interdites de voyager sans escorte masculine et obligées de porter un hijab ou une burqa chaque fois qu’elles sortent de chez elles.

“Au cours des 15 derniers mois, nous avons fait de notre mieux pour organiser et trier – et même précisé les jours”, a déclaré Mohammad Akif Sadeq Mohajir, porte-parole du ministère de la Prévention du vice et de la Promotion de la vertu.

Il a déclaré à l’AFP mercredi soir :

Mais encore, dans certains endroits – en fait, nous devons dire dans de nombreux endroits – les règles ont été violées. Il y a eu mixité (hommes et femmes), le hijab n’a pas été observé, c’est pourquoi la décision a été prise pour l’instant.

La nouvelle a été accueillie avec consternation par les femmes et les exploitants du parc – qui ont investi massivement dans le développement des installations.

“Il n’y a pas d’écoles, pas de travail… nous devrions au moins avoir un endroit pour nous amuser”, a déclaré une mère, qui a demandé à être identifiée uniquement sous le nom de Wahida, alors qu’elle regardait ses enfants jouer dans un parc à travers la fenêtre d’un restaurant attenant.

“Nous nous ennuyons et nous en avons assez d’être à la maison toute la journée, nos esprits sont fatigués”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

A la table voisine, Raihana, 21 ans, qui étudie le droit islamique à l’université, a fait part de sa déception après être arrivée au parc pour passer la journée avec ses sœurs.

“Nous étions très excités … nous en avons assez de rester à la maison”, a-t-elle déclaré.

“Évidemment, dans l’islam, il est permis de sortir et de visiter des parcs. Quand on n’a pas de liberté dans son propre pays, alors qu’est-ce que cela signifie de vivre ici ?”

“Attractions inutiles”

A quelques kilomètres de là, la grande roue et la plupart des autres manèges du parc Zazai – qui offre une vue spectaculaire sur la ville – se sont arrêtés brutalement faute d’activité.

Avant l’interdiction de cette semaine, il pouvait accueillir des centaines de visiteurs les jours où les femmes amenaient leurs enfants pour les réunions de famille.

Les vendredis et jours fériés, encore plus affluaient vers le parc – l’une des rares attractions de la ville.

Mercredi, seule une poignée d’hommes déambulaient nonchalamment dans le complexe.

Habib Jan Zazai, co-développeur du complexe, craint de devoir fermer une entreprise dans laquelle il a investi 11 millions de dollars et qui emploie plus de 250 personnes.

“Sans les femmes, les enfants ne viendront pas seuls”, dit-il à l’AFP.

Il a averti que de tels décrets décourageraient les investissements des étrangers ou des Afghans vivant à l’étranger, ainsi que la perception des revenus.

“Un gouvernement est dirigé par les impôts. Si un investisseur ne paie pas d’impôt, alors comment peut-il fonctionner?”

Mohammad Tamim, 20 ans, sirotant un thé dans le parc lors d’une visite depuis Kandahar, où il enseigne dans une madrassa, a qualifié l’interdiction de “mauvaise nouvelle”.

“Chaque humain a psychologiquement besoin d’être diverti”, a-t-il déclaré.

“Les musulmans ont besoin d’être divertis – surtout après 20 ans de guerre.”