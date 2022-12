Les talibans interdisent aux femmes de travailler pour des ONG nationales et étrangères

KABOUL, Afghanistan (AP) – Le gouvernement taliban en Afghanistan a ordonné samedi à tous les groupes non gouvernementaux étrangers et nationaux de suspendre l’emploi de femmes, la dernière mesure restrictive des nouveaux dirigeants du pays contre les droits et libertés des femmes.

L’ordre est venu dans une lettre du ministre de l’Economie Qari Din Mohammed Hanif, qui a déclaré que toute ONG qui ne se conformerait pas à l’ordre verrait sa licence d’exploitation révoquée en Afghanistan. Le contenu de la lettre a été confirmé à l’Associated Press par le porte-parole du ministère, Abdul Rahman Habib.

Le ministère a déclaré avoir reçu de “graves plaintes” concernant le fait que le personnel féminin travaillant pour des ONG ne portait pas le “bon” foulard, ou hijab. Il n’était pas immédiatement clair si l’ordonnance s’applique à toutes les femmes ou uniquement aux femmes afghanes travaillant dans les ONG.

Samedi également, les forces de sécurité talibanes ont utilisé un canon à eau pour disperser des femmes qui protestaient contre l’interdiction de l’enseignement universitaire pour les femmes dans la ville de Herat, dans l’ouest du pays, ont déclaré des témoins oculaires.

Les développements sont intervenus après que les dirigeants talibans afghans ont interdit mardi aux étudiantes de fréquenter les universités avec effet immédiat. Les femmes afghanes ont depuis manifesté dans les grandes villes contre l’interdiction, un rare signe de protestation nationale depuis que les talibans ont pris le pouvoir l’année dernière. La décision a également provoqué l’indignation et l’opposition en Afghanistan et au-delà.

Selon des témoins oculaires à Herat, environ deux douzaines de femmes se dirigeaient vers la maison du gouverneur de la province samedi pour protester contre l’interdiction en scandant : « L’éducation est notre droit », lorsqu’elles ont été repoussées par les forces de sécurité tirant au canon à eau.

Une vidéo partagée avec l’AP montre les femmes criant et se cachant dans une rue latérale pour échapper au canon à eau. Ils reprennent alors leur protestation, avec des chants de “Disgraceful!”

L’une des organisatrices de la manifestation, Maryam, a déclaré qu’entre 100 et 150 femmes avaient participé à la manifestation, se déplaçant en petits groupes de différentes parties de la ville vers un point de rencontre central. Elle n’a pas donné son nom de famille par crainte de représailles.

“Il y avait de la sécurité dans chaque rue, chaque place, des véhicules blindés et des hommes armés”, a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons commencé notre manifestation, dans le parc Tariqi, les talibans ont pris des branches d’arbres et nous ont battus. Mais nous avons continué notre protestation. Ils ont renforcé leur présence sécuritaire. Vers 11 heures, ils ont sorti le canon à eau.

Un porte-parole du gouverneur de la province, Hamidullah Mutawakil, a affirmé qu’il n’y avait que quatre à cinq manifestants.

“Ils n’avaient pas d’agenda, ils sont juste venus ici pour faire un film”, a-t-il dit, sans mentionner la violence contre les femmes ou l’utilisation du canon à eau.

Il y a eu une condamnation internationale généralisée de l’interdiction des universités, y compris de la part de pays à majorité musulmane tels que l’Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Qatar, ainsi que des avertissements des États-Unis et du groupe G-7 des principales nations industrielles qui la politique aura des conséquences pour les talibans.

Un responsable du gouvernement taliban, le ministre de l’Enseignement supérieur Nida Mohammad Nadim, a parlé de l’interdiction pour la première fois jeudi dans une interview à la télévision d’État afghane.

Il a déclaré que l’interdiction était nécessaire pour empêcher le mélange des sexes dans les universités et parce qu’il pense que certaines matières enseignées violent les principes de l’islam. Il a également ajouté que l’interdiction serait en place jusqu’à nouvel ordre.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia, depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée – et maintenant des universités – et ont également interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi. Les femmes ont également reçu l’ordre de porter des vêtements de la tête aux pieds en public et ont été bannies des parcs et des gymnases.

La société afghane, bien que largement traditionnelle, a de plus en plus adopté l’éducation des filles et des femmes au cours des deux dernières décennies d’un gouvernement soutenu par les États-Unis.

Dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, des dizaines d’étudiantes réfugiées afghanes ont manifesté samedi contre l’interdiction de l’enseignement supérieur féminin dans leur pays d’origine et ont exigé la réouverture immédiate des campus pour les femmes.

L’une d’entre elles, Bibi Haseena, a lu un poème décrivant la triste situation des filles afghanes en quête d’éducation. Elle a dit qu’elle était mécontente d’avoir obtenu son diplôme en dehors de son pays alors que des centaines de milliers de ses sœurs afghanes étaient privées d’éducation.