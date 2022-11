Les talibans interdisent aux femmes d’accéder aux gymnases et aux parcs parce que la ségrégation sexuelle et les lois sur le foulard “n’ont pas été respectées”

Les talibans interdiront aux femmes d’utiliser les gymnases et d’entrer dans les parcs en raison de problèmes avec les citoyens qui ne respectent pas les règles de ségrégation sexuelle et de port du foulard.

“Malheureusement, les ordres n’ont pas été respectés et les règles ont été violées, et nous avons dû fermer les parcs et les gymnases pour les femmes”, a déclaré Mohammed Akef Mohajer, porte-parole du ministère afghan de la Vertu et du Vice. “Dans la plupart des cas, nous avons vu des hommes et des femmes ensemble dans des parcs et, malheureusement, le hijab n’a pas été observé.”

“Nous avons donc dû prendre une autre décision et pour l’instant nous avons ordonné la fermeture de tous les parcs et gymnases pour les femmes.”

Mohajer a affirmé que le groupe avait “fait de son mieux” au cours des 15 derniers mois pour garder les zones ouvertes aux femmes, essayant même de commander des jours différents pour que les hommes et les femmes utilisent les gymnases ou les parcs comme un moyen de maintenir la ségrégation sexuelle souhaitée, mais ces mesures n’ont pas fonctionné. Les talibans continueront de surveiller les zones pour s’assurer que les femmes ne les utilisent pas.

Cette décision est la dernière d’une série de mesures prises par les talibans pour limiter les droits des femmes en Afghanistan depuis leur prise de pouvoir en août 2021.

La préoccupation internationale concernant les droits des femmes est devenue une réalité lorsque les talibans ont interdit aux femmes l’enseignement secondaire. Le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté les talibans à “inverser rapidement” la politique, que le journal Guardian a qualifiée de juste avant une interdiction pure et simple de l’enseignement supérieur pour les femmes.

Suhail Shaheen, le représentant de facto de l’Afghanistan auprès des Nations Unies et ancien porte-parole des talibans, a précédemment déclaré à Fox News Digital que les comparaisons entre l’Afghanistan et les pays occidentaux n’étaient pas appropriées pour discuter de questions sociales.

“Nous sommes une société différente, une société islamique, nous ne pouvons donc pas être assimilés à une société européenne”, a expliqué Shaheen.

“Il y a un an, tout était terminé dans notre prise de pouvoir, et vous avez des siècles aux États-Unis – tous les gouvernements plus anciens – donc vous aurez tout mieux, donc nous ne pouvons pas être égalés”, a déclaré Shaheen. “Nous avons besoin de temps pour tout construire, pour mettre en conformité avec nos lois islamiques, les normes de cette société, et nous espérons qu’avec le temps, nous résoudrons tous les problèmes.”

Les talibans ont souligné à plusieurs reprises qu’ils protégeraient les droits des femmes “dans les limites de l’islam”, mais les limites de ces droits restent floues et ne cessent de se réduire à chaque nouvelle politique.

Le porte-parole actuel des talibans n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.