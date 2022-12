Les talibans interdisent aux femmes afghanes de travailler pour les ONG.

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Les talibans ont imposé une nouvelle interdiction radicale aux femmes de la vie publique, interdisant aux employées afghanes de travailler dans des organisations internationales. Le ministère de l’Économie a annoncé la décision dans un communiqué samedi, déclarant que “toutes les employées qui travaillent dans leurs départements respectifs doivent arrêter leur travail jusqu’à nouvel ordre”.

Le ministère a averti que toute organisation internationale qui ne se conformerait pas à la nouvelle interdiction verrait son permis de travail révoqué.

Le ministère a déclaré que la décision avait été prise après de “graves plaintes” selon lesquelles les femmes travaillant pour des organisations non gouvernementales ne respectaient pas la tenue vestimentaire islamique conservatrice. Plus tôt cette année, les talibans ont ordonné à toutes les femmes afghanes de porter des couvertures de la tête aux pieds en public.

Cette décision intervient alors que l’Afghanistan est confronté à une grave crise humanitaire, avec une pauvreté quasi universelle et plus des deux tiers des Afghans devraient avoir besoin d’aide humanitaire en 2023. Les ONG internationales ont joué un rôle essentiel en fournissant une assistance de base et en maintenant à flot le système de santé afghan. , en particulier après la prise du pouvoir par les talibans l’année dernière. Les femmes afghanes et étrangères ont continué à travailler avec ces organisations depuis la prise de pouvoir des talibans et sont souvent dans une position unique pour fournir une aide aux femmes dans ce pays profondément conservateur.

L’annonce de samedi intervient quelques jours seulement après que les talibans ont interdit aux femmes afghanes de fréquenter l’université, une décision qui nuit à des milliers de femmes dans tout le pays, restreignant leur rôle sur le lieu de travail à un moment où l’Afghanistan connaît déjà des difficultés économiques.

Une femme afghane travaillant pour une organisation internationale à Kaboul a déclaré avoir fondu en larmes en apprenant la nouvelle, la qualifiant de « choquante et décevante ».

“C’est comme perdre nos espoirs”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas la possibilité de travailler – je suis sans voix.”

Elle a déclaré avoir reçu un e-mail du service des ressources humaines de son organisation, lui demandant de travailler à domicile jusqu’à nouvel ordre. Elle a dit qu’elle se sentait “chanceuse” de pouvoir encore travailler, pour l’instant – même si cela signifie qu’elle est obligée de s’appuyer sur Internet via son téléphone portable et de faire face aux fréquentes coupures d’électricité de la capitale afghane. Au bureau, elle avait un groupe électrogène et le WiFi.

La femme, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’elle était le principal soutien de famille de sa famille, soutenant ses parents âgés et son mari, qui vient de terminer ses études. Elle prend également en charge les frais de scolarité d’un de ses jeunes neveux. “Je ne peux même pas imaginer” perdre ce revenu, a-t-elle déclaré.

L’ONU a déclaré samedi qu’elle était “profondément préoccupée” par l’ordre et demanderait des éclaircissements aux responsables talibans. “Un tel ordre violerait les droits les plus fondamentaux des femmes, ainsi qu’une violation manifeste des principes humanitaires”, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies dans un communiqué.

« L’ONU en Afghanistan et ses partenaires condamnent l’ordre signalé et rappellent aux autorités de facto que priver les femmes du libre arbitre de choisir leur propre destin, les priver de tout pouvoir et les exclure systématiquement de tous les aspects de la vie publique et politique fait reculer le pays, compromettant les efforts pour toute paix ou stabilité significative dans le pays », ajoute le communiqué.

Ramiz Alakbarov, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan, a qualifié l’ordre de “violation manifeste des principes humanitaires”.

Il a déclaré que les bureaux de l’ONU n’avaient pas reçu la lettre des responsables talibans décrivant l’ordre, il n’est donc pas clair si la nouvelle règle s’appliquera aux employées des Nations Unies. Quoi qu’il en soit, l’interdiction aura un impact sur les projets de l’ONU, a-t-il dit, puisque les agences comptent sur les ONG pour mettre en œuvre bon nombre de leurs programmes.

« Répondre aux besoins ne peut se faire sans une participation égale des femmes et des hommes », a-t-il déclaré.

Les travailleuses humanitaires sont essentielles pour fournir l’aide dont on a cruellement besoin, a-t-il déclaré, car “vous ne pouvez pas envoyer de personnel masculin pour évaluer les besoins des ménages et parler aux femmes”.

Alakbarov a déclaré que l’ONU essaierait de convaincre les autorités de facto de changer de cap, précisant que si les femmes ne sont pas autorisées à travailler, “nous ne pourrons pas aider”.

Amnesty International a qualifié le nouvel ordre de « énième tentative déplorable d’effacer les femmes des espaces politique, social et économique ». dans un tweet.

CARE International, qui travaille en Afghanistan depuis 1961, a suspendu ses opérations samedi “jusqu’à ce que la décision et son impact soient plus clairs”, selon Melissa Cornet, conseillère humanitaire de l’organisation pour l’Afghanistan. Des représentants des Nations Unies et des ONG internationales tiendront une réunion d’urgence dimanche pour planifier une réponse coordonnée, a-t-elle déclaré.

“Cette décision empêchera les travailleuses humanitaires d’atteindre les femmes et les filles dans le besoin” et de fournir “une aide vitale à une population déjà confrontée à des niveaux de faim potentiellement mortels”, a déclaré Cornet.

L’annonce n’a pas précisé si l’interdiction s’applique aux femmes étrangères travaillant pour des ONG, mais les restrictions précédentes ne s’appliquaient qu’aux femmes afghanes.