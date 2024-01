Les talibans imposent des restrictions aux femmes afghanes célibataires et non accompagnées, selon l’ONU

ISLAMABAD — Les talibans restreignent l’accès des femmes afghanes au travail, aux voyages et aux soins de santé si elles ne sont pas mariées ou n’ont pas de tuteur masculin, selon un rapport de l’ONU publié lundi.

Lors d’un incident, des responsables du ministère du Vice et de la Vertu ont conseillé à une femme de se marier si elle souhaitait conserver son emploi dans un établissement de santé, affirmant qu’il était inapproprié pour une femme célibataire de travailler, a-t-il ajouté.

Les talibans ont interdit aux femmes d’accéder à la plupart des domaines de la vie publique et ont empêché les filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année dans le cadre de mesures sévères qu’ils ont imposées après avoir pris le pouvoir en 2021, bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée.

Ils ont également fermé des salons de beauté et commencé à imposer un code vestimentaire, en arrêtant les femmes qui ne se conforment pas à leur interprétation du hijab, ou foulard islamique. En mai 2022, les talibans ont publié un décret appelant les femmes à ne montrer que leurs yeux et leur recommandant de porter la burqa de la tête aux pieds, similaire aux restrictions imposées sous le précédent régime taliban de 1996 à 2001.

Le porte-parole de l’ONU, interrogé sur la réaction du secrétaire général Antonio Guterres face aux dernières interdictions, a répondu : « Horreur ! Stéphane Dujarric a ajouté : “Ça doit être inimaginable de devoir vivre là-bas.”

Dans son dernier rapport trimestriel, couvrant la période d’octobre à décembre de l’année dernière, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan a déclaré que les talibans sévissent contre les femmes afghanes célibataires ou qui ne sont pas accompagnées d’un tuteur masculin, ou mahram.

Il n’existe pas de loi officielle sur la tutelle masculine en Afghanistan, mais les talibans ont déclaré que les femmes ne peuvent pas se déplacer ou parcourir une certaine distance sans un homme qui leur est lié par le sang ou le mariage.

Recommandé

Trois travailleuses de la santé ont été arrêtées en octobre dernier parce qu’elles allaient travailler sans mahram. Ils ont été libérés après que leurs familles ont signé une garantie écrite selon laquelle ils ne répéteraient pas cet acte, selon le rapport.

Dans la province de Paktia, le ministère du Vice et de la Vertu a empêché les femmes sans mahram d’accéder aux établissements de santé depuis décembre. Il visite les établissements de santé de la province pour s’assurer de leur conformité.

Le ministère, qui fait office de police de la moralité des talibans, fait également respecter les exigences en matière de hijab et de mahram lorsque les femmes visitent des lieux publics, des bureaux et des établissements d’enseignement en passant par des points de contrôle et des inspections.

Un combattant taliban à Kaboul le 15 août 2023, lors des célébrations du deuxième anniversaire de la prise de pouvoir des militants. Wakil Kohsar / AFP via le fichier Getty Images

En décembre, dans la province de Kandahar, des responsables du ministère ont visité un terminal de bus pour s’assurer que les femmes ne parcouraient pas de longues distances sans mahram et ont demandé aux chauffeurs de bus de ne pas permettre aux femmes de monter à bord sans un mahram, a indiqué l’ONU.

Des femmes ont également été arrêtées pour avoir acheté des contraceptifs, que les talibans n’ont pas officiellement interdits.

Le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le rapport de l’ONU reposait principalement sur des malentendus et a accusé la mission d’ignorer ou de critiquer la loi islamique, ou charia.

Avec un gouvernement islamique au pouvoir en Afghanistan, il doit « mettre pleinement en œuvre tous les aspects de la charia pour les hommes et les femmes », a déclaré Mujahid dans un communiqué.

Cela signifie faire respecter les règles concernant le hijab, la tutelle masculine et la ségrégation sexuelle pour les femmes dans l’éducation et l’emploi, a-t-il déclaré.

« Si la MANUA critique ces cas ou considère les décisions islamiques explicites comme un acte contraire aux droits de l’homme, alors c’est une insulte aux croyances d’un peuple », a-t-il déclaré.