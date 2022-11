Les talibans frappent 12 personnes devant la foule d’un stade en Afghanistan

Le bureau du gouverneur de la province de Logar, au sud de la capitale de Kaboul, a invité “des érudits honorables, des moudjahidines, des anciens, des chefs tribaux et des populations locales” au stade de la ville de Pul Alam à Logar. Les invitations pour l’événement de 9 h ont été lancées via les médias sociaux.

Les personnes punies ont reçu entre 21 et 39 coups de fouet chacune, après avoir été condamnées par un tribunal local pour vol et adultère, a déclaré un responsable du bureau du gouverneur qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à partager des détails avec les médias.

Le responsable a déclaré que des centaines de personnes ont assisté aux coups de fouet et qu’une interdiction a été imposée de prendre des photos et des vidéos.

Immédiatement après leur deuxième prise de contrôle du pays, les talibans ont promis d’être plus modérés et de respecter les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont des droits et des libertés restreints, y compris une interdiction de l’éducation des filles au-delà de la sixième année.