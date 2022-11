Les talibans forment des femmes afghanes comme médecins pour séparer les soins médicaux

Les médecins résidents regardent et assistent lors d’une césarienne à l’hôpital public pour femmes de Rabia Balkhi, l’un des plus fréquentés de Kaboul, le 23 octobre. Malgré la formation continue de 55 résidents, l’hôpital fait face à une augmentation du nombre de patients, ce qui a dispersé les médecins restant mince. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

KABOUL – Après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan l’année dernière, près d’un tiers des médecins résidents de la classe d’Omeida Momand dans un hôpital pour femmes de Kaboul ont fui le pays, a-t-elle déclaré, laissant le personnel à bout de souffle. Momand a décidé de rester, pour terminer la dernière étape de ses 11 années de formation pour prendre soin des femmes afghanes. Le jour, elle examine les patientes en gynécologie et surveille les mères ayant des grossesses à risque dans une salle parfois tellement bondée que les patientes sont allongées par terre. Les quarts de nuit sont consacrés à la réalisation de césariennes d’urgence.

Sa détermination à pratiquer la médecine dans son pays d’origine s’est alignée, ironiquement, sur les propres intérêts des talibans. Dans la société islamique hautement conservatrice que les talibans espèrent créer, disent les responsables, les femmes devraient être prises en charge par d’autres femmes. Cela signifie former davantage de femmes médecins.

Il s’agit d’un cas rare où les talibans promeuvent publiquement et bruyamment l’éducation et l’emploi des femmes. La formation de femmes médecins et infirmières fait partie des efforts du mouvement pour prouver qu’il peut fournir des services essentiels tout en construisant une société structurée sur la ségrégation des sexes.

Muhammad Hassan Ghyasi, vice-ministre par intérim de la Santé publique, a déclaré dans une interview que son ministère avait reçu “des instructions claires du plus haut niveau” pour aligner les politiques sur l’interprétation stricte de la charia ou de la loi islamique par les talibans. Une nouvelle politique soumise récemment au chef suprême des talibans, Haibatullah Akhundzada, pour approbation officialiserait une règle déjà appliquée dans certains hôpitaux selon laquelle les agents de santé féminins devraient traiter les femmes, tandis que les agents de santé masculins devraient traiter les hommes.

Ghyasi a déclaré que la politique stipulera que s’il n’y a pas de femme médecin qualifiée disponible, une patiente peut voir un médecin de sexe masculin. Mais avec le système de santé afghan sous pression – et une crise économique alimentée par les sanctions occidentales qui exacerbent la faim et la maladie – le besoin de professionnels de la santé qualifiés des deux sexes est plus grand que jamais.

L’effort des talibans pour élargir l’éducation médicale des femmes, en particulier dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, contraste avec les restrictions draconiennes imposées par le gouvernement aux filles et aux femmes. Depuis leur arrivée au pouvoir, les talibans ont interdit à de nombreuses filles l’accès à l’école secondaire et ont exclu les femmes de la plupart des professions. Cet automne, les autorités interdit les aspirantes à l’université de s’inscrire dans des matières telles que le journalisme, l’ingénierie et l’économie.

Les restrictions éducatives semblent certaines limiter le nombre de femmes dans les années à venir qui peuvent se former comme médecins. D’autres politiques talibanes, telles que les exigences dans certaines régions selon lesquelles les femmes ne voyagent qu’avec des tuteurs masculins, ont paralysé les efforts des femmes médecins pour pratiquer.

Mais dans plusieurs instituts publics d’infirmières, de radiologie et d’autres domaines de la santé, la proportion de femmes admises – au moins 46% ce semestre – représente une légère augmentation par rapport aux chiffres de 2020, selon le Comité international de la Croix-Rouge, qui soutient les instituts.

Les autorités talibanes citent également des programmes de résidence comme celui de l’hôpital Rabia Balkhi, où travaille Momand, comme preuve de leur engagement à éduquer les travailleuses de la santé. Le directeur de l’hôpital, Seemin Mishkin Mohmand, a déclaré que le ministère de la Santé taliban soutenait ses ambitions d’étendre le programme et d’offrir une formation plus avancée.

Momand devrait obtenir son diplôme cet automne en tête de sa classe et espère ouvrir une clinique de gynécologie dans une province rurale.

“Quand j’étais enfant, c’était mon espoir – devenir médecin, servir mon pays et mon peuple, en particulier pour servir nos pauvres femmes”, a-t-elle déclaré.

Un système de santé sous assistance respiratoire

Les besoins en Afghanistan sont énormes. Le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés au monde. L’aggravation de la malnutrition a contribué à une augmentation des naissances prématurées et des complications de la grossesse, selon Hamida Hamidi, médecin à Rabia Balkhi et responsable de ses programmes de formation.

Le système de santé, fortement tributaire de l’aide étrangère, a failli s’effondrer à la suite de la prise de pouvoir des talibans. Après que des milliards de dollars de financement ont été coupés, le CICR et les Nations Unies sont intervenus l’année dernière pour couvrir les salaires de dizaines de milliers d’agents de santé. Pourtant, certains hôpitaux ont fermé. Un nombre important de médecins ont quitté le pays. Et avec la fin de la guerre, le nombre de patients demandant des soins augmente.

Le principal hôpital de Wardak, une province voisine de Kaboul, était autrefois en première ligne des combats. Depuis la fin de la guerre, le nombre de patients a doublé, a déclaré le directeur de l’hôpital Mohammad Nader Rahmani.

Comme dans de nombreuses régions d’Afghanistan, les familles ici préfèrent que leurs proches voient des femmes médecins. Mais si les femmes constituent la majorité des patients, ils ne représentent qu’un quart des médecins de l’hôpital.

L’hôpital, géré par le Comité suédois pour l’Afghanistan, a récemment embauché une femme radiologue, a déclaré Rahmani. Mais le nombre limité d’agents de santé féminins a rendu difficile l’embauche de plus.

L’objectif déclaré des talibans de créer un système de santé séparé mais égal pour les hommes et les femmes reste un rêve lointain, ont déclaré des administrateurs d’hôpitaux et des travailleurs humanitaires internationaux. « À court terme, cette politique est impossible à mettre en œuvre », a déclaré Rahmani.

En Afghanistan, comme dans de nombreux autres pays, la tâche essentielle de les soins aux mères et aux bébés ont longtemps été dominés par les femmes. Les femmes représentent une proportion nettement plus faible des autres médecins spécialistes, selon les médecins afghans et les administrateurs d’hôpitaux.

Il y a six ans, l’Organisation mondiale de la santé a donné l’alerte sur la façon dont le manque d’agents de santé féminins empêchait les femmes afghanes de recevoir des soins adéquats.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Lorsque Hamidi était à l’école de médecine au début des années 1990, le pays comptait des femmes neurochirurgiennes et urologues, se souvient-elle. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1992, beaucoup ont fui vers l’Ouest. Les talibans ont pris le pouvoir, pour la première fois, quatre ans plus tard et “tout a changé”, a déclaré Hamidi. Les familles sont devenues mal à l’aise avec l’entrée de leurs filles dans des domaines médicaux en dehors de la santé maternelle, et cette attitude a survécu au régime initial des talibans.

À l’hôpital de Wardak et dans d’autres gérés par des organisations internationales, la ségrégation sexuelle n’a pas encore été appliquée, selon les administrateurs. Le CICR n’a pas non plus observé de ségrégation sexuelle dans les hôpitaux publics qu’il soutient, selon Lucien Christen, porte-parole du CICR pour l’Afghanistan.

Un samedi après-midi récent, une jeune femme nommée Shayma, qui avait accouché, est arrivée à l’hôpital de Wardak, nécessitant une césarienne d’urgence. Les seuls médecins disponibles à cette époque étaient des hommes. Après avoir été convaincus, le mari et le frère de Shayma ont accepté de laisser deux médecins masculins effectuer l’opération aux côtés de deux sages-femmes.

S’il avait été interdit aux hommes médecins d’opérer les femmes, « nous aurions perdu notre fille et mon petit-fils », a déclaré la mère de Shayma, Sharifa, qui n’utilise qu’un seul nom.

Bien que la ségrégation entre les sexes n’ait pas été appliquée à l’hôpital de Wardak, du moins jusqu’à présent, trois chirurgiennes actuelles ou anciennes des hôpitaux publics de Kaboul ont déclaré que le personnel masculin et féminin avait déjà été contraint de travailler séparément.

L’une des chirurgiennes, une résidente de première année de Wardak, a déclaré qu’elle voulait devenir chirurgienne pour aider les femmes de sa province. Mais en septembre 2021, les responsables talibans ont interdit aux femmes de son hôpital de travailler de nuit et ont déclaré qu’elles devaient travailler dans des pièces séparées de leurs collègues masculins.

“Le problème est que vous ne pouvez pas séparer les hommes et les femmes car nous devons travailler ensemble”, a déclaré le résident, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « C’est pourquoi nous avons déclaré que nous ne pouvions pas être séparés. Ils nous ont renvoyés chez nous et nous ont suspendus.

Plus d’un an plus tard, elle n’a pas été autorisée à reprendre son poste.

Kobra Safi a travaillé dans un hôpital universitaire de Kaboul en tant que chirurgien plastique reconstructeur jusqu’en août 2021, traitant des patients brûlés. Plusieurs jours après la chute de Kaboul, des responsables talibans lui ont dit qu’elle ne pouvait plus avoir de contact avec son mentor, un chirurgien. “Cela a détruit mon rêve de faire de la chirurgie plastique”, a-t-elle déclaré.

Safi a pris un vol d’évacuation deux mois plus tard et a passé près d’un an à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis avant de se réinstaller au Canada en septembre.

Politiques contre-productives

Même si les talibans disent qu’ils cherchent à élargir la formation médicale des femmes, d’autres politiques limitent la capacité des femmes à fournir des soins de santé – ou à y accéder.

Fouzia Shafique, conseillère principale en matière de santé pour l’UNICEF en Afghanistan, a déclaré que l’agence entend de plus en plus de rapports, en particulier dans le sud et l’est du pays, selon lesquels des femmes se font dire dans les établissements de santé qu’elles doivent arriver avec un tuteur masculin pour se faire soigner. Les travailleuses de la santé, quant à elles, ont rencontré des «problèmes importants» pour se rendre au travail dans certaines régions, car elles doivent trouver un parent masculin pour les emmener.

Ghyasi, le vice-ministre de la Santé, a déclaré qu’il n’avait “pas vu” d’informations faisant état de femmes refoulées des établissements de santé, bien qu’il ait ajouté : “Nous ne le nions pas, car pour le moment nous avons des problèmes”.

Le pipeline de futures femmes médecins se rétrécit également. Les écoles de 24 des 34 provinces afghanes restent fermées aux filles au-delà de la sixième année, le rapporteur spécial de l’ONU Richard Bennett Raconté Conseil des droits de l’homme de l’ONU en septembre.

Les talibans ont fermé le lycée que Wajeha Kazimi, 19 ans, fréquentait juste avant de terminer sa terminale. Elle était encore en mesure d’obtenir son diplôme et a passé plus d’un an à étudier pour l’examen d’entrée à l’université dans un centre de préparation aux tests à Kaboul. En septembre, elle a survécu à un attentat suicide qui a fait plus de 50 morts.

Kazimi espère se diriger vers la santé publique ou la pédiatrie et a classé la médecine comme son premier choix à l’examen universitaire.

“Lorsque nous avons choisi, nous nous sommes souvenus de nos amis qui ont été tués et qui souhaitaient devenir médecin”, a-t-elle déclaré. Sa sœur de 15 ans, cependant, reste exclue de l’éducation formelle.

Les restrictions imposées par les talibans à l’éducation des filles coûtent également au pays certains de ses meilleurs médecins de sexe masculin. Cinq des huit chirurgiens de l’hôpital de traumatologie géré par une ONG d’urgence à Kaboul ont quitté le pays après la prise de contrôle des talibans – certains pour que leurs filles puissent poursuivre leurs études, a déclaré le coordinateur médical Dimitra Giannakopoulou.

Les agences d’aide continuent de faire pression sur les autorités talibanes pour qu’elles rouvrent les écoles secondaires dans l’intérêt de la santé publique.

“Les filles doivent avoir terminé leurs études secondaires si elles veulent s’inscrire à un cours de sage-femme, si elles vont être ambulancières ou si elles vont suivre une formation de vaccinatrices”, a déclaré Shafique. “Et nous avons maintenant deux années pendant lesquelles nous n’avons aucune cohorte de diplômés du secondaire et donc aucune personne à former.”