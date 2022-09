Les talibans ferment des écoles de filles dans l’est qui avaient brièvement ouvert

Plus tôt ce mois-ci, quatre écoles de filles au-dessus de la 6e année à Gardez, la capitale provinciale, et une dans le district de Samkani ont commencé à fonctionner sans l’autorisation formelle du ministère de l’Éducation taliban.

ISLAMABAD – Les autorités talibanes ont fermé samedi les écoles de filles au-dessus de la sixième année dans la province de Paktia, dans l’est de l’Afghanistan, selon des témoins et des publications sur les réseaux sociaux. Les écoles avaient brièvement ouvert après une recommandation des anciens tribaux et des directeurs d’école.

Un an après l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, les adolescentes sont toujours interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls leurs yeux sont visibles. Les partisans de la ligne dure semblent dominer le gouvernement dirigé par les talibans, qui a imposé de sévères restrictions à l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les filles et les femmes, malgré les promesses initiales du contraire.