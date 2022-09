ISLAMABAD (AP) – Les autorités talibanes ont fermé samedi les écoles de filles au-dessus de la sixième année dans la province de Paktia, dans l’est de l’Afghanistan, selon des témoins et des publications sur les réseaux sociaux. Les écoles avaient brièvement ouvert après une recommandation des anciens tribaux et des directeurs d’école.

Plus tôt ce mois-ci, quatre écoles de filles au-dessus de la 6e année à Gardez, la capitale provinciale, et une dans le district de Samkani ont commencé à fonctionner sans l’autorisation formelle du ministère de l’Éducation taliban.

Samedi, les cinq écoles ont de nouveau été fermées par les talibans.

Des dizaines d’anciens élèves en larmes – certains portant des burqas de la tête aux pieds, d’autres en uniformes scolaires et voiles blancs – ont manifesté samedi dans les rues de Gardez, selon des publications sur les réseaux sociaux.

Mohammad Sediq, un habitant de Gardez, a déclaré qu’il était heureux que ses deux sœurs puissent aller à l’école, mais les talibans l’ont déçu en fermant les écoles de filles.

Les porte-parole du gouvernement taliban et les responsables du ministère de l’Éducation n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Un an après l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, les adolescentes sont toujours interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls leurs yeux sont visibles. Les partisans de la ligne dure semblent dominer le gouvernement dirigé par les talibans, qui a imposé de sévères restrictions à l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les filles et les femmes, malgré les promesses initiales du contraire.

L’ancien président Hamid Karzai, dans une série de tweets à l’occasion de la Journée mondiale de l’alphabétisation jeudi, a encouragé les religieux respectés, les anciens et les Afghans influents à “encourager l’éducation de nos enfants, garçons et filles, autant que possible”.

La semaine dernière, Khaliqyar Ahmadzai, responsable de l’information et de la culture à Paktia, a déclaré aux médias locaux que les écoles pour les étudiantes au-dessus de la 6e année avaient été rouvertes dans la province.

“La décision a été prise par la direction de l’école locale et non sur la base d’un ordre officiel”, a-t-il déclaré.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les talibans ont du mal à gouverner et restent isolés sur le plan international. Un ralentissement économique a plongé des millions d’Afghans supplémentaires dans la pauvreté et la faim alors que le flux d’aide étrangère s’est réduit à un filet.

Rahim Faiez, Associated Press