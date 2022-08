Les militants afghans disent qu’ils peuvent apporter “la sécurité et la stabilité” là où les États-Unis et l’OTAN ont échoué

Le gouvernement taliban d’Afghanistan a exigé que le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) lève toutes les sanctions imposées à ses membres et leur permette de voyager, dans l’intérêt de “dialogue et engagement” avec le monde.

Dans un déclaration samedi, un porte-parole du groupe a appelé le Conseil de sécurité à ne pas “utiliser les sanctions comme un outil de pression.” Un jour plus tôt, le conseil n’était pas parvenu à un accord sur la prolongation d’une dérogation aux sanctions permettant à 13 hauts responsables talibans de se rendre à l’étranger pour assister à des pourparlers et à des conférences.

Quelque 135 responsables talibans ont été frappés d’interdictions de voyager et de gels d’avoirs par le CSNU en 2011, mais des exemptions ont été accordées à 13 de ces responsables en 2019 afin qu’ils puissent assister aux pourparlers de paix au Qatar.

Avec le retour des talibans au pouvoir après le retrait américain d’Afghanistan l’année dernière, les membres du CSNU sont dans l’impasse sur la manière de traiter les militants. Les États-Unis ont proposé de rétablir l’interdiction de voyager pour sept des 13 responsables, tout en autorisant les six autres à se rendre uniquement au Qatar. La Russie et la Chine ont suggéré que la dérogation soit prolongée de 90 jours supplémentaires, mais uniquement pour les voyages en Russie, en Chine, au Qatar ou dans d’autres pays. “pays de la région” Al Jazeera a rapporté.

Les diplomates occidentaux ont cité l’échec des talibans à former un gouvernement multiethnique et les reculs des droits des femmes comme justifications de l’interdiction de voyager.

Cependant, les talibans ont accusé “certains cercles occidentaux sectaires” d’utiliser l’interdiction pour “Créer une distance entre l’Afghanistan et le monde.”

“Si l’interdiction de voyager est prolongée, cela créera une distance au lieu de promouvoir le dialogue et l’engagement, un résultat qui doit être évité”, dit le groupe. « Un Afghanistan où [the] Les États-Unis, l’OTAN et 50 nations à pleine puissance n’ont pas réussi à établir la paix et la stabilité, la sécurité et la stabilité d’aujourd’hui sont dans l’intérêt du monde entier.