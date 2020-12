La coordination active entre les deux groupes s’est poursuivie à ce jour, malgré l’engagement des talibans à couper les liens comme condition de l’accord de paix, selon des responsables de l’ONU et afghans et des membres actuels et anciens des talibans. Les responsables américains considèrent la promesse des talibans comme essentielle pour empêcher l’Afghanistan de redevenir un havre de paix pour les groupes cherchant à attaquer les États-Unis.

Depuis la signature de l’accord américano-taliban, Al-Qaïda est devenu plus actif en Afghanistan, communiquant plus fréquemment avec les dirigeants talibans et voyageant à travers le pays pour rallier le soutien de dirigeants talibans locaux sympathiques, a déclaré un responsable de la sécurité afghan. qui a parlé de la condition de l’anonymat en raison de la sensibilité du problème.

La coordination en cours est le reflet des liens profonds tissés il y a des décennies autour d’une idéologie islamiste ultra-religieuse partagée et du soutien précoce d’Al-Qaïda à un jeune taliban.

« C’est un lien qui ne peut être rompu », a déclaré Hanafi.

Des deux groupes, les talibans sont de loin le plus important et le plus puissant d’Afghanistan. Selon un récent rapport de l’ONU, les estimations des forces armées du groupe vont de 55 000 à 85 000. Alors qu’il existe des milliers de combattants d’Al-Qaïda dans le monde, on estime qu’il n’y en a que 400 à 600 en Afghanistan.

le Le Pentagone met en garde que si al-Qaïda représente actuellement une « menace limitée » pour les États-Unis en Afghanistan, le groupe est résilient et son intérêt à attaquer des cibles américaines et occidentales « continue ». Et bien que le groupe soit en déclin en Afghanistan, il se renforce dans d’autres parties du monde, en particulier en Afrique du Nord et dans la région du Sahel.

La guerre américaine en Afghanistan a commencé en réponse aux attaques du 11 septembre 2001 par Al-Qaïda et au refus des talibans de remettre le chef du groupe, Oussama Ben Laden. Alors que les pourparlers de paix à Doha, au Qatar, montrent des signes de progrès et que les États-Unis vont de l’avant avec des retraits accélérés de troupes, les responsables américains ont été vagues lorsqu’ils ont été contraints de répondre aux questions sur les liens entre les deux groupes.

L’envoyé spécial américain en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a déclaré que les talibans avaient « pris des mesures supplémentaires pour se conformer à l’accord » au cours des trois derniers mois, mais que ce groupe « avait encore du travail à faire avant de remplir leurs engagements ». Il a refusé de discuter des mesures spécifiques prises par les talibans.

Les dirigeants talibans ont rejeté les allégations de liens continus avec Al-Qaïda, mais les porte-parole officiels des talibans ont hésité à aborder la question directement.

« Nous sommes pleinement attachés à l’accord de Doha », a déclaré le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, en réponse aux questions sur les liens avec Al-Qaïda. « Nous n’autoriserons personne à utiliser les terres afghanes contre les États-Unis et leurs alliés. »

Un autre membre haut placé des talibans a expliqué la position du groupe, affirmant que les combattants d’Al-Qaïda pourraient être autorisés à vivre en tant que «réfugiés» dans les zones contrôlées par les talibans en Afghanistan, mais «qu’ils ne devraient pas être autorisés à s’engager dans leurs activités». Il a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Les responsables afghans contestent la qualification selon laquelle les membres d’Al-Qaïda vivent comme des «réfugiés pacifiques». Ils disent que les membres d’Al-Qaïda combattent aux côtés des talibans et participent à la formation, selon les déclarations du Conseil national de sécurité et de la principale agence de renseignement afghane.

Ces évaluations sont appuyées par l’équipe de surveillance des Nations Unies ciblant Al-Qaïda et les Taliban. Edmund Fitton-Brown, le coordinateur de l’équipe, a déclaré que son groupe avait preuve que des combattants d’Al-Qaïda entraînent et conseillent les talibans. Les membres d’Al-Qaïda sont souvent intégrés dans des unités taliban pour agir en tant que conseillers militaires sur des opérations importantes, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la principale division d’espionnage d’Afghanistan a annoncé qu’un membre de haut rang d’Al-Qaïda avait été assassiné dans un district contrôlé par les talibans dans l’ouest de l’Afghanistan. La Direction nationale de la sécurité a déclaré dans une déclaration que le membre d’al-Qaïda «avait des liens étroits avec le groupe terroriste taliban. Il les a aidés et formés à planter des matériaux explosifs, à fabriquer des voitures piégées et d’autres types de mines improvisées. «

En octobre, les services de renseignement ont annoncé le meurtre d’un autre membre de haut rang d’Al-Qaïda, Abu Muhsin al-Masri, au cours d’une opération sur le territoire taliban dans la province de Ghazni. Masri figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI pour avoir fourni un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère et pour avoir conspiré en vue d’assassiner des citoyens américains.

Le responsable de la sécurité afghan a déclaré que Masri était un membre clé des opérations financières d’Al-Qaïda en Afghanistan et à Ghazni pour rassurer les dirigeants talibans locaux qu’Al-Qaïda continuerait à leur apporter de l’argent et du soutien, quels que soient les le groupe de Doha parle des coupes budgétaires. pneus.

C’était une idéologie islamique ultra-religieuse dans la lutte contre les forces soviétiques en Afghanistan qui a réuni al-Qaïda et des combattants qui formeront plus tard les talibans. Al-Qaida était un groupe militant chevronné avec une marque mondiale bien établie lorsque les talibans en étaient à leurs balbutiements dans les années 1990. Alors que de nombreux facteurs et sources de soutien contribueraient au succès éventuel des Taliban en tant que force nationale, Al-Qaïda a fourni une formation précoce, des collectes de fonds et des fournitures que de nombreux membres des Taliban jugeaient essentielles.

«Les talibans n’avaient rien à l’époque. Tout le professionnalisme du combat et tout l’équipement qui est venu d’al-Qaïda », a déclaré un ancien membre d’Al-Qaïda en Afghanistan qui est maintenant un chef taliban local. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé par les dirigeants talibans à parler aux journalistes.

Les talibans « n’étaient pas au courant des méthodes de combat », a-t-il dit. «Al-Qaïda combattait en Afghanistan depuis 13 ans [against the Soviet Union]. Ils connaissaient la géographie de l’Afghanistan et ils connaissaient la lutte. «

Au cours des deux dernières décennies, la relation entre al-Qaïda et les talibans a traversé des périodes de tension intense et les organisations elles-mêmes ont radicalement changé.

La force d’Al-Qaïda en Afghanistan a été considérablement réduite par une campagne aérienne américaine punitive contre les dirigeants du groupe au Pakistan et en Afghanistan. Les talibans, quant à eux, sortent de la guerre avec les États-Unis, endurcis et en hausse. En particulier, l’accord de Doha appelant au retrait complet des troupes américaines d’Afghanistan a été considéré par beaucoup au sein des talibans comme une déclaration de victoire.

Avec les changements de fortune des deux groupes, leur relation a également changé.

Le partenariat est désormais basé sur « grandir ensemble et partager l’adversité commune et rester des amis et des alliés engagés », a déclaré Fitton-Brown, le responsable de l’ONU. «Ce n’est pas que les talibans ont vraiment besoin d’Al-Qaïda. C’est que de nombreux talibs ont encore un fort sentiment d’engagement. «

Depuis la signature de l’accord de Doha, les talibans ont pris des mesures pour se distancer d’Al-Qaïda, a déclaré l’ancien membre d’Al-Qaïda qui est désormais un dirigeant local des talibans. Il a déclaré que tout le soutien financier et militaire d’Al-Qaïda aux talibans avait été coupé, mais il a admis que couper les liens serait complètement difficile et probablement durable.

«Il leur faut au moins deux à trois ans [to completely sever ties]Et des membres clairs d’Al-Qaïda en Afghanistan, a-t-il dit.

Mais on ne sait pas si une déconnexion complète est possible en vertu de la loi islamique ou du code de conduite tribal appliqué par les talibans. Les membres d’Al-Qaïda prêtent allégeance au chef taliban et sont considérés comme des invités des talibans, un statut qui impose un profond respect au sein du mouvement.

Au fur et à mesure que les pourparlers de paix à Doha progressent, les relations entre Al-Qaïda et les Taliban risquent de subir à nouveau de fortes tensions. Si les pourparlers aboutissent, les talibans seront en passe de prendre officiellement le pouvoir en Afghanistan.

« Si les talibans veulent devenir une puissance légitime dans un État afghan, une puissance reconnue par plus de trois pays à travers le monde, ils devront alors montrer au monde qu’ils prennent au sérieux les préoccupations concernant la lutte mondiale contre le terrorisme » , a déclaré Andrew Watkins. , analyste principal en Afghanistan pour l’International Crisis Group.

Watkins a déclaré que le leadership des talibans pourrait être nécessaire pour prendre des mesures concrètes contre al-Qaïda en Afghanistan ou pour trouver un logement qui satisferait à la fois la communauté internationale et les membres des talibans, qui en étaient encore à leurs débuts. être toujours redevable à Al-Qaïda pour l’aide du groupe.

« C’est un vrai problème », a déclaré Watkins, « et je ne suis pas sûr que les dirigeants talibans aient même compris à quoi pourrait ressembler ce compromis. »