Les talibans empêchent les femmes de travailler pour les organisations humanitaires

L’administration afghane dirigée par les talibans a ordonné à toutes les organisations non gouvernementales (ONG) locales et étrangères d’empêcher les employées de venir travailler, selon une lettre du ministère de l’Economie.

La lettre, dont le contenu a été confirmé par le porte-parole du ministère de l’Economie, Abdulrahman Habib, a déclaré que les employées des ONG n’étaient pas autorisées à travailler jusqu’à nouvel ordre.

Il a déclaré que cette décision était le résultat du fait que certaines femmes n’auraient pas adhéré à l’interprétation par l’administration du code vestimentaire islamique pour les femmes.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que le personnel féminin était essentiel pour garantir que les femmes puissent accéder à un soutien.

Habib a déclaré que l’interdiction s’appliquait aux organisations relevant de l’organisme afghan de coordination des organisations humanitaires, connu sous le nom d’ACBAR.

Bien que l’ACBAR n’inclue pas les Nations Unies, il comprend plus de 180 ONG locales et internationales et l’ONU engage souvent de tels groupes enregistrés en Afghanistan pour mener à bien son travail humanitaire.

On ne sait pas exactement comment cette ordonnance affectera les agences des Nations Unies, qui ont une large présence en Afghanistan pour fournir des services au milieu de la crise humanitaire du pays.

Il était également difficile de savoir si la règle s’appliquait également aux femmes étrangères.

Cette dernière attaque contre les droits et libertés des femmes survient quelques jours après que l’administration a ordonné la fermeture des universités aux femmes.

Cette décision a suscité une condamnation internationale. Cette semaine, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé les talibans à lever l’interdiction, avertissant que “la persécution fondée sur le sexe peut constituer un crime contre l’humanité”.

Les ministres ont ajouté que “les politiques des talibans visant à éliminer les femmes de la vie publique auront des conséquences sur la manière dont nos pays s’engagent avec les talibans”.

Cependant, le ministre afghan de l’enseignement supérieur a défendu l’interdiction. Nida Mohammad Nadim a déclaré que l’interdiction empêcherait les hommes et les femmes de se mélanger dans les universités et il pensait que certaines matières enseignées violaient les principes de l’islam.

“Nous avons dit aux filles d’avoir un hijab approprié, mais elles ne l’ont pas fait et elles portaient des robes comme si elles allaient à une cérémonie de mariage”, a-t-il déclaré. « Les filles étudiaient l’agriculture et l’ingénierie, mais cela ne correspondait pas à la culture afghane. Les filles devraient apprendre, mais pas dans des domaines qui vont à l’encontre de l’islam et de l’honneur afghan.

Il a déclaré que les universités rouvriraient pour les femmes une fois que ces problèmes, qui, selon lui, étaient en cours de traitement, seraient résolus.

Cependant, cela fait écho aux promesses des talibans concernant l’accès des filles à l’école secondaire, qui a été interdit l’année dernière.

Il avait insisté pour que les cours reprennent pour les filles une fois que les «problèmes techniques» concernant les uniformes et le transport seraient réglés. Cependant l’interdiction reste en place.

Cette semaine, les talibans ont interdit les filles et tout le personnel féminin, y compris les enseignantes des écoles primaires, ce qui signifie qu’il y a désormais une interdiction totale de l’éducation pour les femmes dans le pays.