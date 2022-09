NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un pilote taliban a écrasé samedi un hélicoptère Black Hawk à Kaboul, en Afghanistan, tuant trois personnes et en blessant cinq autres, a déclaré un porte-parole du groupe.

“Un hélicoptère américain Black Hawk, qui volait (…) pour s’entraîner, s’est écrasé en raison d’un problème technique à l’intérieur du campus de l’Université de la Défense nationale”, a déclaré samedi le porte-parole du ministère de la Défense, Enaytullah Khowrazmi.

Une vidéo publiée par le journaliste afghan Wais Barakzai semble montrer un hélicoptère incontrôlable s’écraser au sol le nez en premier.

L’armée américaine a laissé derrière elle plus de 7 milliards de dollars d’équipement lorsqu’elle s’est retirée d’Afghanistan l’année dernière, dont 923,3 millions de dollars d’avions militaires et 294,6 millions de dollars de munitions pour avions.

Certains avions “ont été démilitarisés et rendus inutilisables pendant l’évacuation”, a écrit l’inspecteur général du ministère de la Défense dans un rapport le mois dernier.

Les talibans ont également pris le contrôle de véhicules terrestres tactiques et de plus de 300 000 armes légères, dont des fusils de sniper, des mitrailleuses et des lance-grenades.

Un défilé a eu lieu en novembre dernier dans la deuxième plus grande ville d’Afghanistan, Kandahar, où les talibans ont montré l’équipement militaire américain qu’ils ont acquis après le retrait.

