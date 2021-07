Les talibans donnent une mauvaise réputation au mot médiéval… maintenant on fait un marché ?

LA guerre en Afghanistan a été l’un des plus longs conflits dans lesquels ce pays et nos alliés ont été impliqués.

Cela a coûté au Royaume-Uni des milliards de livres et des milliards de dollars aux États-Unis. Cela a duré 20 longues années.

Crédit : AFP

Crédit : AP

Et cela a coûté la vie à 457 de nos meilleurs jeunes.

De nombreux autres militaires sont revenus à jamais changés avec des blessures physiques et mentales qui ont changé leur vie.

Et pour quoi?

Ces derniers jours, il a été confirmé que toutes les forces de la coalition quitteront l’Afghanistan d’ici l’été.

On a même parlé du 11 septembre comme date à laquelle nous devions tous nous retirer, pour ajouter l’insulte à l’injure, car ce sont les événements du 11 septembre 2001 qui nous ont envoyés là-bas en premier lieu.

La mission de débarrasser le pays d’Oussama ben Laden et d’Al-Qaïda a été réalisée rapidement.

Mais le conflit s’est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Notamment un effort pour repousser les talibans.

Mais avancez de 20 ans et nous livrons en fait le pays aux talibans.

Ces dernières semaines, alors que l’armée afghane a commencé à affronter seule les talibans, elle a lamentablement échoué.

Un bataillon entier de l’armée afghane a traversé la frontière vers le Tadjikistan la semaine dernière, lors de son premier engagement avec le groupe.

Les talibans sont sans aucun doute l’un des groupes médiévaux les plus arriérés de la planète. En fait, ils donnent une mauvaise réputation au terme « médiéval ».

Le fait qu’ils puissent contrôler de vastes étendues de l’Afghanistan est épouvantable. Le fait qu’ils semblent maintenant prêts à envahir à nouveau tout le pays est une tragédie.

Mais comme le Sun le révèle en exclusivité aujourd’hui, notre propre gouvernement travaillera avec les talibans s’ils deviennent le gouvernement de l’Afghanistan.

Après avoir été nos ennemis jurés pendant deux décennies, nous avons maintenant apparemment accepté de nous occuper d’eux.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a confirmé que nous les traiterions « comme les autres gouvernements du monde ».

Eh bien, voici la chose.

Ils ne seront pas comme les autres gouvernements du monde.

Apparemment, nous les traiterons normalement tant que les talibans respecteront les règles et « adhéreront aux normes internationales ».

Newsflash pour M. Wallace : Les talibans ne vont pas jouer selon de telles règles.

Ils ne sont pas du tout intéressés par ce que les mandarins de Whitehall exigent d’eux.

Parce qu’ils viennent de les voir tous.

Un juge taliban a promis cette semaine que le groupe était impatient de revenir à toutes ses anciennes habitudes.

Le « juge » Gul Rahim a confirmé que cela inclura leur vieux favori consistant à pousser des murs contre les homosexuels pour les écraser à mort.

Et ils vont réintroduire la pratique de couper les mains des voleurs.

La victoire des talibans sera une tragédie pour les femmes afghanes qui seront, une fois de plus, contraintes de vivre sous le régime oppressif de la « charia ».

Entre autres, les talibans pensent que l’éducation des filles de plus de huit ans est un crime. Tout dans le groupe est barbare.

Cette semaine encore, ils ont suspendu les membres coupés de leurs adversaires aux arbres.

Et ils ont massacré 22 jeunes soldats courageux des forces spéciales afghanes alors qu’ils se rendaient les mains en l’air – un crime de guerre.

PRIS EN QUAGMIRE

Les talibans dirigent actuellement un tiers du pays et tout porte à croire qu’ils auront bientôt le contrôle de bien plus.

Alors, qu’est-ce que c’est exactement que ce discours sur le fait de traiter les talibans comme n’importe quel autre gouvernement ?

Ou exiger qu’ils obéissent aux règles de l’ordre international ?

L’Occident a l’air faible et pathétique de déployer de tels clichés face à cette réalité.

Nous ne devons pas nous faire d’illusions. Les armées les plus avancées du monde sont entrées en Afghanistan en 2001.

Nous nous sommes retrouvés pris dans un bourbier et nous nous sommes battus d’abord pour un match nul, maintenant pour une défaite humiliante.

Le tout par une armée de fondamentalistes de l’âge de pierre.

S’il y a une raison, c’est que les talibans étaient plus attachés à leur mission que nous ne l’étions à la nôtre.

Le Royaume-Uni et nos alliés se sont égarés en Afghanistan.

Plus précisément, nous avons été pris dans une dérive de mission.

Nous aurions dû aller déchirer la terre de l’Afghanistan pour garantir qu’Al-Qaïda ne puisse plus jamais lancer une opération de type 11 septembre à partir de là.

Mais après ça, on aurait dû sortir.

Aurions-nous dû continuer à intervenir depuis les airs ?

Presque certainement. Et nous aurions dû continuer à bombarder tout ce qui ressemblait même à un camp d’entraînement terroriste.

Mais nous n’aurions jamais dû nous enfermer dans cette mission de construction de l’État pour construire un État inconstructible dans un pays ingouvernable.

Ce qui s’est passé est une tragédie.

Pour le peuple afghan.

Pour les nombreux hommes et femmes courageux de nos Forces armées qui ont tant donné.

C’est aussi une tragédie pour notre réputation dans le monde.

Nous avons affronté un groupe de barbares. Et les barbares ont gagné.

Uber-réveillé Le martyr de la folie de cette semaine est Milli Hill. L’auteur et militante pour l’accouchement a déclaré qu’elle avait été « annulée » récemment parce qu’elle s’opposait à l’utilisation du terme « personnes qui accouchent ». Il a été utilisé par quelqu’un qui était hyper-réveillé. Et en réponse, Hill a souligné qu’il existe un nom parfaitement approprié pour « personnes qui accouchent » qui a bien fonctionné pendant très longtemps. Ce terme est « femmes ». En temps normal, cela aurait été la fin. Mais ces temps sont loin d’être normaux. Selon Hill, une campagne a commencé contre elle en ligne. Les gens ont fait pression sur les autres pour qu’ils cessent d’acheter ses livres et elle a été accusée d’avoir « des opinions, des croyances et des points de vue dangereux ». Pendant ce temps, le PDG de Birthrights – un organisme de bienfaisance pour l’accouchement avec lequel Hill avait travaillé – l’a également contactée pour se plaindre. La PDG a déclaré qu’elle était préoccupée par l’effet que les commentaires de Hill pourraient avoir sur « les personnes non binaires ou trans qui accouchent ». Vous devez parfois vous émerveiller du nombre de personnes dans ce pays qui ont besoin d’une leçon de biologie très basique. Les gens peuvent s’appeler comme ils veulent. Et ils peuvent prétendre être tout ce qui leur plaît. Mais vraiment, croyez-moi sur parole – seules les femmes peuvent accoucher. Quiconque pense le contraire n’a pas l’air intelligent. Ils sonnent juste comme s’ils suivaient des cours alors que tout le monde apprenait ce qu’étaient les oiseaux et les abeilles.

écran de fumée chinois

UNE AUTRE semaine, une autre histoire de la tentative de la Chine de polluer le monde et de nous étouffer tous avec son smog.

La recherche a montré que 25 des mégapoles du monde sont responsables de 52 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La recherche montre que 25 des mégapoles du monde sont responsables de 52% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que la Chine en compte 23 Crédit : AFP

Devinez où se trouvent 23 de ces villes ?

C’est vrai, la République populaire.

Quiconque a voyagé en Chine saura la vérité à ce sujet.

L’un des pires contrevenants est Shanghai. Lorsque j’y suis allé pour la première fois il y a quelques années, je pensais que c’était le décor de Blade Runner. Si légèrement moins accueillant.

Ces mégapoles chinoises sont un spectacle à voir. Ils sont vastes, bondés, sales, polluants.

Et la plupart des Occidentaux n’en ont jamais entendu parler.

Combien de personnes hors de Chine ont entendu parler de Handan, Suzhou, Salian ou Qingdao ?

Certes, Wuhan – un autre contrevenant de premier plan – a récemment fait l’objet d’une certaine publicité.

Mais ces villes sont responsables de la plupart des polluants rejetés sur notre planète.

Comme je l’ai mentionné sur cette page la semaine dernière, la Chine prévoit de continuer à construire d’énormes centrales électriques au charbon pour alimenter les mégapoles.

Et pendant tout ce temps, le gouvernement britannique prétend que si nous jetons simplement nos vieilles chaudières et économisons pour nous offrir des alternatives plus vertes, nous résoudrons les problèmes de la planète.

La réalité est qu’aucun de ces problèmes ne peut être résolu tant que la Chine reste sur la voie qu’elle a choisie.

Et bien trop peu d’attention y est accordée. Nous devons continuer à faire notre part, tant que nous ne paralysons pas notre propre infrastructure.

Mais il ne faut pas se leurrer que notre contribution n’est qu’une goutte dans un océan de plus en plus pollué par la Chine.

Cheekymonkey une réservation folle

Événements étranges à Redbridge, où un défi de lecture des bibliothèques a produit une curieuse mascotte.

Dans la salle d’East London, l’un des acteurs embauchés pour faire lire les enfants était vêtu d’un costume d’un cauchemar psychédélique.

L’un des acteurs embauchés pour faire lire les enfants était vêtu d’un costume d’un cauchemar psychédélique

L’artiste portait une tenue de singe aux couleurs de l’arc-en-ciel, avec un fond nu et un pénis prothétique qui pendait très visiblement entre ses jambes

L’artiste portait une tenue de singe aux couleurs de l’arc-en-ciel, avec un fond nu et un pénis prothétique qui pendait très visiblement entre ses jambes.

On ne sait toujours pas de qui il s’agissait.

Il y a une photo du singe au cul étrange qui parle à un autre artiste.

L’autre interprète était habillée en fraise.

Et je dois avouer qu’en étudiant cette photo, j’ai dû vérifier ma température pour m’assurer que je n’avais pas de fièvre et d’hallucinations.

Tout enfant qui aurait vu cet étrange assortiment d’interprètes n’aurait pas seulement été rebuté par la lecture à vie, il aurait fait des cauchemars pendant des semaines.

Je m’attends à les avoir moi-même.

Après les plaintes d’un certain nombre de parents, les bibliothèques de Redbridge ont présenté leurs excuses pour l’incident.

Plus précisément, il s’est excusé pour le costume de singe « inapproprié ».

Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de soupçonner qu’il y avait plus d’un âne impliqué dans cet embarras.