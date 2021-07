Les talibans disent qu’ils veulent un accord avec l’Afghanistan, alors même qu’ils se battent

Pourtant, il y a peu de signes d’un accord politique à l’horizon. Les batailles entre les talibans et les forces gouvernementales se poursuivent dans des dizaines de provinces, et des milliers d’Afghans demandent des visas dans l’espoir de quitter le pays. La plupart craignent que le retrait définitif des troupes américaines et de l’OTAN après près de 20 ans ne plonge leur nation ravagée par la guerre dans un chaos encore plus profond. Avec le retrait américain achevé à plus de 95 %, l’avenir de l’Afghanistan semble embourbé dans l’incertitude.