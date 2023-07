Le ministère afghan des Affaires étrangères a déclaré samedi que les déclarations du président américain Joe Biden concernant « l’inexistence de groupes armés en Afghanistan » sont « une reconnaissance de la réalité », faisant référence aux propos du président américain selon lesquels Al-Qaïda n’est pas une menace dans le pays. région.

La déclaration de Biden « réfute le récent rapport de l’équipe de surveillance des sanctions de l’ONU alléguant la présence et le fonctionnement de plus de vingt groupes armés en Afghanistan », a ajouté le ministère. « L’Emirat islamique maintient la politique de ne permettre à personne d’utiliser le sol de l’Afghanistan pour nuire à autrui. Nos actions à cet égard ne sont pas dues aux demandes ou au soutien de qui que ce soit, y compris l’Amérique.

Le rapport de l’ONU mentionné par le gouvernement dirigé par les talibans a reconnu une présence probable de groupes armés, ajoutant que « le lien entre les talibans et Al-Qaïda et Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) reste fort et symbiotique ».

« Une série de groupes terroristes ont une plus grande liberté de manœuvre sous les autorités talibanes de facto. Ils en font bon usage et la menace terroriste augmente à la fois en Afghanistan et dans la région.

Le ministère a fait cette déclaration le lendemain du jour où Biden a été interrogé sur son retrait d’Afghanistan il y a deux ans alors qu’il quittait une conférence de presse sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de bloquer son plan d’allégement de la dette étudiante.

Les Marines américains chargent sur un C-17 Globemaster américain de la base aérienne de McGuire pour être transporté en Afghanistan depuis la base aérienne d’Ali Al Salem, au Koweït, le 18 août 2021. Photo prise le 18 août 2021 (crédit : sergent d’état-major Ryan Brooks/US Air Force/Document via REUTERS)

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le retrait en 2021 était une erreur, Biden a répondu que ce n’était pas le cas et que «toutes les preuves reviennent. Vous souvenez-vous de ce que j’ai dit à propos de l’Afghanistan ? J’ai dit qu’Al-Qaïda ne serait pas là. J’ai dit qu’il n’y en aurait pas. J’ai dit que nous allions obtenir de l’aide des talibans. Qu’est ce qui se passe maintenant? Que se passe-t-il? Lisez votre presse. J’avais raison. »

L’examen après action du retrait américain d’Afghanistan

La question du journaliste a été suscitée par un rapport publié plus tôt dans la journée qui affirmait que les responsables américains étaient inhibés au milieu des évacuations massives en Afghanistan avec la prise de contrôle des talibans – qui résultaient d’un manque de gestion au milieu de la crise.

« Les décisions du président Trump et du président Biden de mettre fin à la mission militaire américaine en Afghanistan ont eu de graves conséquences pour la viabilité du gouvernement afghan et sa sécurité », indique la revue.

Bien que ces décisions n’entraient pas dans son champ d’application, l’examen a indiqué que « au cours des deux administrations, il n’y avait pas suffisamment d’examen au niveau supérieur des pires scénarios et de la rapidité avec laquelle ceux-ci pourraient suivre ».

Le rapport d’examen après action aurait été commandé par le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a estimé que l’action était nécessaire après avoir vu les scènes chaotiques laissées par le retrait soudain des États-Unis d’Afghanistan.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a défendu la gestion par Biden du retrait afghan.

« Il devait prendre une décision », a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi. Les États-Unis avaient versé « des milliards de dollars dans une guerre sans fin en vue » et « il voulait arrêter cela, il voulait mettre fin à cela », a-t-elle déclaré.

Steven Cheung, un porte-parole de Trump, a écrit dans un e-mail : « Il n’y a qu’une seule personne responsable du retrait désastreux de l’Afghanistan – Joe Biden ».

Le rapport de la Maison Blanche a effectivement imputé l’opération chaotique de retrait et d’évacuation des États-Unis à un manque de planification et de réduction des troupes par Trump à la suite d’un accord de 2020 avec les talibans pour retirer les forces américaines.

« Je ne peux pas parler de cet élément de coordination interne et de la manière dont l’administration s’est mise d’accord sur les principales conclusions qu’elle a présentées » en avril, a déclaré un haut responsable du département d’État.

Le responsable, informant les journalistes sous couvert d’anonymat, a refusé de dire pourquoi l’examen daté de mars 2022 avait été suspendu jusqu’à la veille du week-end de vacances du 4 juillet.