Les talibans déplacent des hauts fonctionnaires à Kandahar. Cela signifiera-t-il une ligne plus dure?

La ville afghane reculée, centre spirituel du groupe, accueille de plus en plus de responsables du régime et de dignitaires étrangers alors que le mollah Hibatullah Akhundzada consolide son pouvoir Le porte-parole des talibans, Inamullah Samangani, au centre, a rencontré le mois dernier d’autres responsables talibans dans son nouveau bureau du ministère de la Culture et de l’Information à Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

KANDAHAR, Afghanistan – Avant le 11 septembre 2001, cette ville frontalière isolée et balayée par le sable du sud-ouest de l’Afghanistan était le siège du pouvoir des talibans, le régime islamique militant dirigé par le reclus Mohammad Omar. Les caravanes de chameaux allaient et venaient; des décrets religieux ont été publiés et obéis. Kaboul, la capitale à 300 miles au nord, était une ville fantôme de ministères presque vides et d’ambassades fermées.

Aujourd’hui, Kandahar est une métropole animée, sûre et beaucoup plus moderne – en surface. Des usines produisent de l’aspirine et du lait maternisé, des taxes sont perçues et l’électricité est disponible 24 heures sur 24.

À d’autres égards, cependant, cet ancien bastion de la culture tribale conservatrice, berceau du mouvement taliban, a peu changé depuis que le groupe a dirigé le pays pour la première fois de 1996 à 2001. Kandahar s’est adapté de manière presque transparente au retour des talibans en 2021 – et la renaissance de leur régime islamiste rigide sous un autre chef religieux ténébreux, Hibatullah Akhundzada.

Maintenant, il y a des indications que les dirigeants talibans sous Akhundzada font de Kandahar leur base à partir de laquelle contrôler le pays, signalant le déclin de l’influence des membres talibans plus modérés dans la capitale alors que le régime double ses politiques répressives.

Au cours du mois dernier, des responsables du régime ont invité des délégations du Japon et du Qatar à les rencontrer ici, plutôt que de avec d’autres responsables à Kaboul. Le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, et un deuxième responsable de l’information du nord de l’Afghanistan, Inamullah Samangani, ont été brusquement transférés ici de leurs bureaux dans la capitale.

Il n’y a eu aucune explication officielle pour ces changements. Mais ils suggèrent qu’Akhundzada consolide son pouvoir en déplaçant le centre de gravité du pays vers le centre spirituel des talibans – une décision qui pourrait augurer d’un durcissement de l’opposition du régime aux exigences internationales.

Mujahid et Samangani disent que leurs réaffectations n’avaient aucune signification particulière. Samangani a déclaré au Washington Post que son seul intérêt était d’obéir aux souhaits d’Akhundzada, qui vit ici. « Tout ce qu’il me demandera de faire, je le ferai avec plaisir », a déclaré Samangani. « S’il a besoin que je sois là, je serai là. »

Aujourd’hui, dans la ville de 614 000 habitants, les femmes ont largement disparu des marchés et des lieux de travail. Des hommes ont été fouettés dans le stade sportif local pour adultère et vol. Alors que quelques résidents sont prêts à critiquer ces politiques à voix haute, beaucoup les ont acceptés volontiers comme prix pour rétablir l’ordre et la tradition après des années de guerre, de bouleversements et d’influence occidentale. « Nous avons la paix et la sécurité. C’est ce qui compte le plus », a déclaré Jamshid Mateen, un homme d’une quarantaine d’années qui vend des robes de mariée dans un marché couvert. C’est l’un des rares endroits à Kandahar où les femmes peuvent encore faire leurs courses librement. Les commentaires de Mateen ont été repris par de nombreux hommes plus âgés ici. Mais les hommes plus jeunes – y compris son fils adolescent – ​​ont avoué qu’il leur manquait d’écouter de la musique, que les talibans ont de nouveau interdite comme non islamique. « C’est frustrant », a déclaré le garçon. « Il n’y a plus de plaisir. »

Akhundzada quitte rarement son enceinte aux hauts murs et est encore plus rarement vu en public. « Il vit une vie simple ici dans une maison louée, pas dans un palais de luxe à Kaboul », a déclaré Mujahid au Post. « Il veut avoir de meilleures relations avec la nation et la communauté internationale. »

Mujahid a noté que la plupart des responsables talibans, y compris les hauts ministres de l’armée et de la sécurité et les juges de la Cour suprême, restent à Kaboul, une métropole cosmopolite où 20 ans d’influence occidentale se sont profondément enracinées. « Le pouvoir est toujours là », a-t-il déclaré.

Pourtant, l’influence officielle s’est progressivement déplacée ici depuis la capitale beaucoup plus grande. « Le centre de gravité se déplace définitivement », a déclaré un analyste à Kaboul, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « Quand le porte-parole principal est là, cela signifie que le gouvernement est là. Kandahar devient la nouvelle capitale.

À Kandahar, il est « beaucoup plus facile pour les talibans de contrôler les choses qu’à Kaboul », une ville beaucoup plus grande et plus diversifiée, a déclaré un ancien propriétaire d’entreprise locale qui vit désormais à l’extérieur du pays. Il s’est exprimé à la condition de n’être identifié que par son prénom, Mansour, par crainte de représailles. À Kaboul, a-t-il noté, les gens sont « plus éduqués, il y a encore plus d’anciens fonctionnaires et il est plus difficile d’imposer une obéissance totale ».

Un tournant dans le changement est survenu en mars 2022. Le régime, à court d’argent après avoir résisté à des mois de pression étrangère, a promis de lever l’interdiction imposée aux filles de fréquenter le lycée. Mais le jour où ils devaient revenir, l’ordre a été révoqué, apparemment par Akhundzada. Les adolescentes restent interdites d’études.

En novembre, les talibans ont recommencé à fouetter et à lapider en public les criminels et les délinquants moraux. Ils ont également permis aux accusateurs d’appliquer des punitions publiques de vengeance, y compris des exécutions. Toutes ces punitions nécessitent l’approbation finale d’Akhundzada lui-même.

À Kandahar, les hommes ont exprimé peu d’inquiétude quant à la reprise du régime taliban, mais certains ont déclaré que les filles plus âgées devraient être autorisées à étudier. La plupart des habitants de la ville appartiennent à la secte religieuse sunnite des talibans et à l’ethnie pachtoune ; ils partagent également sa culture tribale traditionnelle. Les propriétaires d’entreprises se mêlent facilement aux responsables talibans. Plusieurs se sont plaints des nouvelles taxes et de la difficulté d’importer des marchandises étrangères, mais ils ont dit qu’ils avaient autrement été bien traités. « Depuis l’arrivée de l’émirat, il y a eu beaucoup d’opportunités pour les affaires », a déclaré Sarwar Amani, directeur du bureau de l’industrie et des mines de Kandahar. « Les propriétaires ne craignent plus d’être kidnappés. La corruption a disparu et la pratique antérieure du népotisme pour les contrats a cessé. Maintenant, n’importe qui peut investir.

Sur une parcelle de terrain industriel de banlieue appelée Anomina, des usines ont recommencé à fonctionner en vertu d’exemptions des sanctions financières internationales contre les talibans. Snow Pharma, une grande usine moderne avec des techniciens indiens et plus de 1 000 travailleurs afghans, a commencé à fabriquer des pilules et des gélules médicinales il y a plusieurs semaines.

Les chefs religieux locaux sont particulièrement enthousiasmés par le retour des talibans. Le régime subventionne des centaines de madrassas – écoles religieuses – pour garçons et hommes.

« Grâce à Dieu, la sécurité est de retour et le gouvernement a donné tous les droits aux musulmans », a déclaré le mufti Ahmadullah Hemat, 35 ans, un ancien combattant taliban qui enseigne dans une madrasa rouverte. Il a passé trois ans comme prisonnier à la base aérienne de Bagram, l’ancienne principale base militaire américaine près de Kaboul, a-t-il dit. « Il y a encore beaucoup de sacrifices à cause des sanctions étrangères, mais l’émirat ne laissera pas le peuple souffrir », a-t-il déclaré.

Les membres du corps professoral des madrassas ont déclaré que les filles devraient être autorisées à étudier, mais uniquement dans des « conditions appropriées », telles que des installations séparées par sexe. C’est la position que les talibans ont adoptée – sans la concrétiser.

Il est plus difficile de discerner l’opinion des femmes locales. Beaucoup ont été renvoyés chez eux après leur travail et certains ont cessé de répondre à leur téléphone. En public, elles sont rares, pressées et entièrement voilées. Approchés par un journaliste du Post, plusieurs ont hésité.

« Parfois, nos anciens clients nous appellent et implorent de l’aide, mais nous ne pouvons rien faire », a déclaré un travailleur humanitaire étranger qui a déjà aidé des femmes à Kandahar. « Ils sont séparés de la vie publique. Leur existence même est en train de dépérir.

Mais plusieurs professionnels locaux ont déclaré que les nouvelles restrictions reflétaient la culture traditionnelle de la région. Les épouses et les filles n’ont jamais participé à la vie publique ou aux événements sociaux où des hommes non apparentés étaient présents. « Ce n’était pas seulement la faute des hommes », a déclaré l’un d’eux. « Si vous emmeniez votre femme, toutes les autres femmes feraient des commérages. »

Les Nations Unies et les gouvernements nationaux ont condamné les châtiments corporels publics. Mais certains ici disent que c’est utile pour dissuader les criminels potentiels et plus humain que les longues peines de prison occidentales.

« Ces méthodes ne sont pas dures ; ils sont mous », a déclaré Hafiz Mahmadulla, directeur des madrassas. « D’autres pays mettent les criminels en prison à vie, mais dans l’islam, ils sont punis rapidement et puis c’est fini. »

Il y a maintenant eu des dizaines de tels spectacles dans tout le pays, dont plusieurs ici ces derniers mois. À une heure, un participant a déclaré que le stade de soccer de Kandahar était plein et que la foule d’hommes et de garçons était excitée. Neuf hommes non identifiés qui avaient été accusés de vol, d’adultère ou de se livrer à des activités homosexuelles ont reçu jusqu’à 40 coups chacun.

Mujahid, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que les talibans veulent de meilleures relations avec la communauté internationale, mais « cela ne peut pas être d’un seul côté ».

« Ils ne nous soutiendront jamais », a-t-il déclaré. « Alors pourquoi devrions-nous écouter leurs demandes? »

L’islam, a-t-il dit, « a sa propre manière » de traiter les criminels. Les punitions publiques, a-t-il dit, « aident les citoyens à apprendre à ne pas commettre de crimes » – et font honte à ceux qui le font.