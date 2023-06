Les talibans dénoncent un rapport de l’ONU « infondé et biaisé » suggérant des divisions et des conflits dans leurs rangs

ISLAMABAD (AP) – Les talibans ont condamné dimanche un rapport « sans fondement et biaisé » du Conseil de sécurité de l’ONU mettant en évidence des divisions au sein du groupe.

Les sept derniers mois ont vu un plus grand transfert de pouvoir de la capitale Kaboul vers la ville méridionale de Kandahar, un cœur taliban et la base du chef suprême du groupe Hibatullah Akhundzada.

Un rapport – publié plus tôt en juin – par l’équipe de soutien analytique et de surveillance des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré que les structures de gouvernance des talibans restent « très exclusives, centrées sur les pachtounes et répressives » envers toutes les formes d’opposition.

Il a également déclaré que le retour de Kandahar en tant que siège du pouvoir – comme ce fut le cas pendant le règne des talibans en Afghanistan dans les années 1990 – contourne les hauts ministres talibans à Kaboul, le centre du gouvernement actuel, en raison de la façon dont les décisions sont prises.

Des personnalités clés, comme le principal porte-parole des talibans, ont installé des bureaux dans le sud de Kandahar. Des décrets monumentaux tels que ceux excluant les femmes et les filles de l’éducation et du travail ont été émis par la ville au lieu de Kaboul.

Le rapport a également indiqué que le groupe luttait contre un conflit interne sur des politiques clés, la centralisation du pouvoir et le contrôle des ressources financières et naturelles en Afghanistan. Les luttes de pouvoir en cours déstabilisent davantage la situation, au point qu’un déclenchement d’un conflit armé entre factions rivales constitue un risque manifeste, ajoute le rapport.

Le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a rejeté les « accusations » de conflit du rapport, affirmant qu’elles étaient sans fondement et démontraient une « hostilité évidente » envers les Afghans.

Les rumeurs de désaccord entre les dirigeants du groupe s’inscrivent dans la continuité de la propagande des 20 dernières années, a-t-il déclaré. « La publication de tels rapports biaisés et sans fondement par le Conseil de sécurité n’aide pas l’Afghanistan et la paix et la sécurité internationales, mais augmente plutôt l’inquiétude du peuple (Afghans). »

Le rapport a décrit le chef taliban, Akhundzada, comme « reclus et insaisissable » et a déclaré qu’il avait élaboré des mesures pour assurer sa sécurité lors de la tenue de réunions.

Il a également cité un État membre anonyme du Conseil de sécurité de l’ONU disant qu’Akhundzada avait survécu à deux épisodes de COVID-19, laissant son système respiratoire affaibli, en plus de problèmes rénaux existants, ce qui laisse entendre que des personnalités talibanes attendent que sa santé conduise à une succession naturelle.

« Hibatullah a fièrement résisté aux pressions extérieures pour modérer sa politique », indique le rapport du 1er juin. « Rien n’indique que d’autres dirigeants talibans basés à Kaboul puissent influencer sensiblement la politique. Il y a peu de perspectives de changement à court et moyen terme. »

Les talibans disent que leurs ordres s’alignent sur leur interprétation de la charia ou de la loi islamique.

Depuis novembre dernier, les talibans ont interdit aux femmes l’accès à la plupart des espaces publics, à l’enseignement universitaire et à la plupart des emplois, y compris dans les groupes non gouvernementaux locaux et internationaux. Les filles ont déjà été bannies de l’école au-delà de la sixième année.

Ces derniers jours, les talibans ont également cherché à exclure toutes les organisations étrangères du secteur de l’éducation, une décision que le porte-parole en chef du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré jeudi serait un autre « horrible pas en arrière » pour le peuple afghan.

Les agences d’aide ont fourni de la nourriture, de l’éducation et des soins de santé aux Afghans à la suite de la prise de contrôle des talibans en août 2021 et de l’effondrement économique qui l’a suivi.

The Associated Press