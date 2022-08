Les talibans démentent connaître la présence d’Al-Qaïda après la mort de Zawahiri à Kaboul

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL – Le régime taliban a déclaré jeudi qu’il n’était pas au courant que le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri séjournait dans la capitale afghane, quatre jours après que le président Biden a annoncé qu’une frappe de drone américain avait tué Zawahiri tôt dimanche dans une maison qu’il occupait dans le centre. Kaboul. Dans leur première réponse officielle à l’attaque, publiée sur WhatsApp et Twitter, les responsables talibans ont fermement condamné la frappe américaine. Les États-Unis ont “envahi notre territoire” et violé les principes internationaux, ont déclaré les talibans dans un communiqué. Il a averti que “si une telle action se répète, la responsabilité de toutes les conséquences incombera aux États-Unis”.

Dans le même temps, les talibans ont insisté sur le fait qu’il n’y avait “aucune menace pour aucun pays, y compris l’Amérique, depuis le sol afghan”. Il a déclaré que le gouvernement afghan voulait “mettre en œuvre le pacte de Doha”, un accord de paix en 2020 entre les responsables américains et talibans qui comprenait un engagement des talibans de ne pas héberger de groupes extrémistes tels qu’Al-Qaïda.

Le communiqué indique également que les dirigeants talibans ont ordonné à plusieurs agences d’enquête de “mener une enquête approfondie et sérieuse” sur l’incident.

La déclaration a été publiée après que de hauts responsables talibans auraient tenu des réunions de haut niveau pour décider de la manière de répondre à l’attaque du drone. En disant qu’ils n’étaient pas au courant de « l’arrivée ou du séjour » de Zawahiri dans la capitale, les talibans semblaient émettre un démenti plus large de leurs liens avec al-Qaïda en général. Les évaluations des services de renseignement des États-Unis et de l’ONU ont indiqué que ces liens sont solides et permanents.

Les responsables de l’administration à Washington ont décrit un effort de surveillance minutieux de plusieurs mois qui a précédé l’attaque du drone, en partie pour s’assurer que la cible était correcte et en partie pour éviter les pertes civiles. La maison où Zawahiri aurait été tué se trouve dans un quartier urbain haut de gamme avec de grandes demeures construites à proximité les unes des autres.

Le déni officiel de la présence de Zawahiri semblait viser en partie à sauver la face après l’humiliation de ne pas pouvoir protéger un invité senior et à apaiser les tensions avec les États-Unis malgré la condamnation pro forma de la déclaration.

Les talibans, confrontés à une crise humanitaire et économique à travers le pays, cherchent désespérément à obtenir une reconnaissance internationale et à avoir accès à quelque 7 milliards de dollars de fonds afghans gelés par l’administration Biden.

De plus, la mort de Zawahiri soulève une question religieuse interne gênante pour les talibans en raison des coutumes musulmanes exigeant des enterrements rapides et de grandes funérailles officielles pour les dignitaires. Bien que Zawahiri n’exerçait pas autant d’autorité au sein d’Al-Qaïda que son prédécesseur, Oussama ben Laden, ses relations avec les talibans étaient anciennes et profondes.

Au cours des derniers jours, de nombreux experts ont déclaré que l’embarras de la frappe de drones pourrait conduire les talibans vers une position plus dure et même vers une relation plus étroite avec al-Qaïda et d’autres groupes extrémistes, malgré leur promesse dans l’accord de Doha de renoncer leur.

“Le meurtre de Zawahiri, perpétré par une action militaire américaine unilatérale, a embarrassé les talibans et a fait exploser leur mythe selon lequel ils n’ont aucun lien avec al-Qaïda”, a déclaré Michael Kugelman, expert de la région au Wilson International Center à Washington. .