Les talibans « demandent une liste des filles de plus de 15 ans et des veuves de moins de 45 ans à marier comme esclaves sexuelles de leurs combattants »

LES talibans auraient demandé aux Afghans de marier leurs filles de plus de 15 ans et les veuves de moins de 45 ans aux soldats du groupe terroriste.

Une déclaration censée provenir des talibans aurait ordonné aux dirigeants locaux en Afghanistan de présenter une liste de filles et de femmes qui relèvent de ces catégories dans le cadre de plans présumés visant à les forcer à épouser des militants djihadistes comme esclaves sexuelles.

Les talibans auraient demandé une liste de filles de plus de 15 ans et de veuves de moins de 45 ans aux dirigeants locaux Crédit : AFP

Une lettre censée provenir des talibans aurait ordonné aux villageois de marier leurs filles et leurs veuves aux fantassins du groupe terroriste Crédit : Twitter

Selon certaines informations, les talibans ont promis qu’ils seraient mariés à des combattants et transportés au Vaziristan, au Pakistan, où ils seraient convertis à l’islam et réintégrés.

« Tous les imams et mollahs des zones capturées devraient fournir aux talibans une liste de filles de plus de 15 ans et de veuves de moins de 45 ans à marier à des combattants talibans », lit-on dans la lettre publiée au nom de la commission culturelle des talibans.

Il survient alors que les talibans poursuivent leur offensive majeure, s’emparant de pans de territoire, forçant des milliers de soldats à fuir ou à se rendre et capturant un arsenal d’armes lourdes américaines.

Ils ont été autorisés à sévir alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays retirent les dernières troupes restantes après près de 20 ans de guerre.

Des femmes terrifiées qui redoutent leur avenir fuient le pays déchiré par la guerre alors que les militants islamiques se battent pour prendre le contrôle total – ayant déjà pris 85 % de l’Afghanistan.

Alors que le groupe terroriste ne montre aucun signe de ralentissement de son offensive éclair et continue de prendre le contrôle de villes à travers le pays, des règles strictes sont appliquées à ceux qui vivent dans les territoires capturés.

De nouvelles commandes sont imposées aux Afghans, avec l’interdiction de fumer et de se raser la barbe dans certaines zones – et les femmes de sortir seules.

Les talibans ont averti que toute personne surprise à enfreindre les règles serait « sérieusement traitée ».

Les pères afghans avaient déjà exprimé la crainte que des voyous talibans n’enlèvent leurs filles et les forcent à être des esclaves.

PRENDRE LE CONTRÔLE

Haji Rozi Baig, un aîné afghan, a déclaré que la prise de contrôle par les talibans du district de Khwaja Bahauddin à Takhar – l’ancien siège de l’Alliance du Nord tombé aux mains des extrémistes en juin – avait fait craindre que les militants n’épousent de force leurs filles.

« Sous le contrôle du gouvernement, nous étions heureux et avons au moins bénéficié d’une certaine liberté », a déclaré Baig, rapporte le Financial Times.

« Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, nous nous sentons déprimés. À la maison, nous ne pouvons pas parler fort, ne pouvons pas écouter de musique et ne pouvons pas envoyer de femmes au marché du vendredi.

« Ils posent des questions sur les membres de la famille. [Taliban] le sous-commandant a dit que vous ne devriez pas garder les filles de plus de 18 ans ; c’est un péché, ils doivent se marier.

« Je suis sûr que le lendemain ils viendront prendre mes filles de 23 et 24 ans et les marier de force. »

Les femmes auront même besoin d’un permis pour quitter leur domicile si le groupe islamiste reprend le contrôle et applique la charia.

Le port du hijab sera obligatoire, mais les femmes seront autorisées à fréquenter l’école si leur enseignante est une femme.

Pendant ce temps, les talibans ont révélé mercredi qu’ils s’étaient emparés du poste frontalier stratégique de Spin Boldak le long de la frontière avec le Pakistan.

Le ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait que l’attaque avait été repoussée et que les forces gouvernementales avaient le contrôle, mais une source de sécurité pakistanaise a déclaré que le drapeau blanc des talibans flottait au-dessus de la ville.

« Les talibans terroristes ont eu des mouvements près de la zone frontalière », a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur Tareq Arian.

« Les forces de sécurité ont repoussé l’attaque.