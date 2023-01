Les talibans demandent de continuer à recevoir de l’aide de l’ONU malgré la fin de l’éducation des femmes

Les talibans en Afghanistan ont récemment interdit aux femmes d’accéder aux universités et de travailler avec des ONG.

En réponse, l’ONU a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à fournir une aide humanitaire aux talibans.

Mais les talibans ont quand même demandé du soutien, arguant que l’aide humanitaire ne devrait pas être “liée” à la politique.

Les talibans demandé de continuer à recevoir l’aide des Nations Unies malgré mettre fin à l’éducation des femmes et interdire les travailleuses humanitaires dans un geste qui a suscité une condamnation mondiale.

Lors d’une réunion vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté les talibans à abandonner les restrictions « oppressives » contre les femmes et les filles.

Il a déclaré que l’ONU ne serait plus en mesure de soutenir le pays tant qu’il ne le ferait pas, a rapporté le radiodiffuseur public allemand Deutsche Welle.

En réponse, un porte-parole du gouvernement taliban tweeté samedi que l’ONU “devrait comprendre les exigences religieuses de notre nation et ne pas lier les questions humanitaires/l’aide à la politique”.

“Concernant la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Emirat islamique d’Afghanistan comprend leurs préoccupations, mais l’Emirat islamique essaie de régler toutes les questions à la lumière de la charia islamique”, a tweeté le porte-parole, Zabihullah Mujahid.

D’autres pays islamiques, même ceux qui restreignent fortement le rôle des femmes, ne leur interdisent pas l’accès à l’enseignement universitaire. Pays dont L’Iran et Arabie Saoudite ont demandé à l’Afghanistan de changer de politique.

Les talibans ont évincé les femmes de la vie publique depuis qu’ils a pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 après le retrait des forces américaines.

En novembre de l’année dernière, il a interdit aux femmes d’utiliser les parcs et les gymnases, et un mois plus tard, il a déclaré que les femmes ne seraient pas autorisées à fréquenter les universités publiques et privées du pays.

Puis, moins d’une semaine plus tard, il a interdit aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales.

L’interdiction d’emploi a incité pas moins de 150 ONG et agences d’aide travaillant dans le pays à suspendre leurs opérations, arguant qu’elles ne peuvent pas faire leur travail sans les femmes, Le Guardian a rapporté.

Le mois dernier, Martin Griffiths, le chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, a déclaré que les développements en Afghanistan pourraient entraîner la suppression de milliards d’aide à long terme.

Les vols de l’ONU transportant des piles d’argent pour l’aide humanitaire à destination de Kaboul avaient déjà été suspendus, a-t-il déclaré. (L’aide est fournie en espèces en raison des sanctions américaines.)

L’ONU a versé environ 1,8 milliard de dollars pour elle-même et ses partenaires pour mener à bien leur travail en Afghanistan depuis décembre 2021, Axios a signalé.