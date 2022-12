Les talibans coupent les émissions de Voice of America en Afghanistan

WASHINGTON (AP) – La Voix de l’Amérique a déclaré mercredi que les talibans avaient interdit les émissions de radio FM de VOA et Radio Free Europe/Radio Liberty en Afghanistan, à partir de jeudi.

VOA a déclaré que les autorités talibanes ont cité “des plaintes qu’elles ont reçues concernant le contenu de la programmation” sans fournir de détails.

VOA et RFE sont financés par le gouvernement américain, bien qu’ils revendiquent l’indépendance éditoriale.

Les talibans ont envahi l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée, ils ont restreint les droits et les libertés et largement mis en œuvre leur interprétation sévère de la loi islamique, ou charia.

Le groupe de défense Reporters sans frontières a récemment déclaré que l’Afghanistan avait perdu 40 % de ses médias et 60 % de ses journalistes depuis la prise du pouvoir par les talibans.

The Associated Press