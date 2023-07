Les talibans confirment qu’ils interdiront les salons de beauté pour femmes en Afghanistan

Les salons de beauté pour femmes ont été interdits en Afghanistan parce qu’ils offraient des services interdits par l’islam et causaient des difficultés économiques aux familles des mariés lors des festivités de mariage, ont déclaré jeudi les talibans.

L’explication est intervenue quelques jours après que le groupe a confirmé qu’il accordait un mois à tous les salons du pays pour mettre fin à leurs activités et fermer boutique, suscitant l’inquiétude des responsables internationaux inquiets de l’impact sur les femmes entrepreneures.

La décision est la dernière restriction aux droits et libertés des femmes et des filles afghanes, à la suite de décrets les interdisant d’accéder à l’éducation, aux espaces publics et à la plupart des formes d’emploi.

Dans un clip vidéo publié jeudi, Sadiq Akif Mahjer, porte-parole du ministère de la vertu et du vice dirigé par les talibans, a énuméré une série de salons de services proposés qui, selon lui, allaient à l’encontre de l’islam.

Celles-ci comprenaient la mise en forme des sourcils, l’utilisation des cheveux d’autres personnes pour augmenter les cheveux naturels d’une femme et l’application de maquillage, ce qui interférerait avec les ablutions nécessaires avant d’offrir des prières, a-t-il déclaré.

En outre, les salons causent un stress économique aux familles des mariés, qui sont tenues par la coutume de payer la visite du salon avant le mariage par la mariée et ses proches, a-t-il déclaré.

L’interdiction intervient quelques jours après que le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a affirmé que son gouvernement avait pris des mesures pour améliorer la vie des femmes en Afghanistan.

Un salon de beauté abandonné est vu à Kaboul jeudi. (Ali Khara/Reuters)

Amena Sharifi, qui possède un salon à Kaboul, a déclaré qu’elle était le seul soutien de famille de sa famille, car son mari, un ancien policier, est au chômage depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021.

« Le salon de beauté était notre seul revenu, et maintenant je ne sais pas quoi faire. Comment devrions-nous payer nos dépenses ? » dit la mère de quatre enfants.

Les familles de trois autres femmes qui travaillent pour elle perdront également leurs revenus, a-t-elle déclaré.