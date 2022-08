Les talibans commentent l’affirmation américaine selon laquelle le chef d’Al-Qaïda a été tué

Le groupe dit qu’il n’est pas en mesure de confirmer la mort d’Ayman al-Zawahiri

Le gouvernement taliban en Afghanistan a déclaré mercredi qu’il n’avait toujours aucune information sur le sort du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri, qui aurait été tué lors d’une frappe de drone américain à Kaboul ce week-end.

Alors que les talibans n’ont pas été en mesure de confirmer la mort du chef terroriste, Abdul Salam Hanafi, le deuxième vice-premier ministre taliban, a condamné la frappe de Washington, arguant qu’elle violait l’Afghanistan “la souveraineté, les lois internationales et l’accord de Doha”, faisant référence à un accord de 2020 entre les talibans et Washington qui obligeait les troupes étrangères dirigées par les États-Unis à se retirer d’Afghanistan, qui s’appelle désormais l’émirat islamique d’Afghanistan.

«Nous ne sommes toujours pas au courant de ces détails. Tout ce que nous savons, c’est qu’une attaque aérienne a eu lieu ici et notre émirat islamique la condamne fermement », a-t-il ajouté. Hanafi a déclaré aux journalistes dans la capitale afghane ce qui est le premier commentaire officiel des talibans sur le meurtre présumé d’al-Zawahiri.

Hanafi a poursuivi en réitérant l’engagement de son gouvernement à ne permettre à personne d’utiliser le territoire de l’Afghanistan pour mener ou planifier des attaques contre des pays voisins ou d’autres pays. “L’Emirat islamique s’en tient fermement à cette politique”, il a proclamé.

Cette déclaration intervient après que le président américain Joe Biden a annoncé lundi que la CIA avait mené à bien une frappe de drone à Kaboul la semaine dernière, éliminant le chef djihadiste égyptien de 71 ans Zawahiri, qui aurait été le bras droit d’Oussama ben Laden et l’un des cerveaux derrière les attentats du 11 septembre 2001.

Les responsables américains ont à leur tour accusé les talibans de violer l’accord de Doha, affirmant que Zawahiri avait été accueilli à Kaboul par des membres éminents du soi-disant réseau Haqqani – une faction militante au sein des talibans soupçonnée d’avoir des liens étroits avec Al-Qaïda.

“Les membres des talibans de Haqqani ont agi rapidement pour déplacer la femme de Zawahiri, sa fille et ses enfants vers un autre endroit, conformément à un effort plus large pour dissimuler qu’ils vivaient dans la maison sécurisée”, a-t-il ajouté. un responsable du département d’État américain a été cité par Voice of America.

Lire la suite Les États-Unis lancent un avertissement aux Américains à l’étranger

L’envoyé spécial de l’UE pour l’Afghanistan, Tomas Niklasson, a également déclaré mercredi sur Twitter que le meurtre de Zawahiri dans le centre de Kaboul avait “renforcé les doutes antérieurs” sur l’engagement des talibans de ne pas laisser le pays devenir un refuge pour les terroristes.

Les talibans ont réfuté ces accusations et insistent sur le fait qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui était revendiqué par l’Occident, selon Suhail Shaheen, chef du bureau politique des talibans à Doha.

« L’AIE est attachée à l’accord de Doha. Une enquête est en cours pour déterminer la véracité de l’allégation. La direction est en réunion constante à cet égard. Les résultats seront partagés avec tous », Shaheen a déclaré aux journalistes mercredi.

Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan après le retrait soudain de leurs forces par les États-Unis en 2019. La communauté internationale a largement refusé de légitimer le régime des talibans à moins qu’il n’assouplisse les restrictions sur les droits des femmes et ne respecte ses promesses de lutte contre le terrorisme.