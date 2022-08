Les talibans célèbrent le retrait des États-Unis en Afghanistan avec un défilé devant l’ambassade des États-Unis et la base aérienne de Bagram

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les talibans ont célébré mercredi le premier anniversaire du retrait américain d’Afghanistan en défilant devant l’ancienne ambassade américaine à Kaboul.

L’anniversaire a marqué la fin de la plus longue campagne militaire américaine et d’une guerre de 20 ans qui a entraîné la chute de Kaboul et de son gouvernement démocratique face au groupe d’insurgés en août dernier.

Les talibans, qui ne sont reconnus par aucun pays comme le gouvernement officiel de l’Afghanistan, ont fait du 31 août une fête nationale, selon Reuters.

Des images ont fait surface mercredi montrant les talibans et leurs partisans célébrant la journée en défilant à Kaboul tout en tenant des fusils, assis à l’arrière de camions et au-dessus de véhicules blindés lourds.

Un défilé militaire aurait également eu lieu sur la base aérienne de Bagram – que les États-Unis ont quittée en juillet 2021.

Des hommes marchaient en formation sur la piste de la base aérienne alors que des hélicoptères et des véhicules militaires suivaient tandis que des responsables talibans se tenaient debout et regardaient sous la protection d’une zone ombragée, les messages sur les réseaux sociaux ont montré.

Les États-Unis ont officiellement quitté l’Afghanistan une minute avant minuit le 30 août 2021, que les talibans ont qualifié de “Jour de la liberté” et célébré en lançant des feux d’artifice sur Kaboul mardi soir.

Bien que le retour des talibans ait signifié tout sauf la liberté pour tous.

Depuis le renversement de la capitale et l’évacuation de l’ancien président Ashraf Ghani l’année dernière, le groupe d’insurgés a réappliqué des lois islamiques sévères jamais vues depuis l’invasion américaine en 2001, qui ont eu des effets dévastateurs sur les droits des femmes et des filles.

Les filles ne sont plus autorisées à fréquenter l’école secondaire, ce qui signifie que leur éducation s’arrête après la sixième année.

Les mariages forcés ont commencé à être signalés à un rythme croissant alors que les parents luttent pour subvenir aux besoins de leurs familles dans une économie paralysante et que des punitions sévères ont recommencé à réapparaître, telles que la lapidation et la mutilation des mains pour vol.

Les femmes sont à nouveau tenues de porter le hijab, d’être accompagnées par des hommes lorsqu’elles commandent un taxi ou de parcourir n’importe quelle distance et elles ne sont plus autorisées à travailler sauf dans le secteur médical ou éducatif.

Les Nations Unies ont appelé les talibans à revenir sur leurs politiques oppressives et la communauté internationale à intervenir pour fournir une aide humanitaire aux personnes les plus touchées par l’économie en déclin et les politiques oppressives de l’Afghanistan.