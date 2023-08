Les talibans célèbrent le deuxième anniversaire de la prise de Kaboul

Commentez cette histoire Commentaire

Au milieu de drapeaux agités et de mesures de sécurité strictes, les talibans ont marqué mardi deux ans depuis que le groupe a fait irruption dans la capitale afghane et bouleversé la vie de millions d’Afghans, créant un dilemme pour la communauté internationale qui n’a fait que croître depuis. Le gouvernement dirigé par les talibans n’a encore été reconnu par aucun pays et la perspective du retour des ambassades occidentales à Kaboul semble plus éloignée maintenant qu’il y a un an, alors que la répression des droits des femmes à l’éducation ou au travail s’est accélérée. Alors que la frustration mondiale à l’égard du groupe limite l’afflux d’aide, la crise humanitaire en Afghanistan s’aggrave avec environ les deux tiers de la population qui ont désormais besoin d’aide.

Dans une déclaration conjointe, des experts des droits de l’homme de l’ONU ont déclaré que deux ans après le début du régime taliban, il est clair que « le concept de taliban » réformé « a été révélé comme erroné ». Toutes les indications pointent vers « un système accéléré, systématique et engloutissant de ségrégation, de marginalisation et de persécution », ont-ils écrit.

La direction des talibans, marquant l’anniversaire de mardi comme leur « jour de l’indépendance », a fait valoir que ses nombreux détracteurs ne veulent pas voir la vérité. Dans une déclaration provocante, la direction du groupe s’est félicitée de s’être unie « sous une direction unique », d’avoir introduit un « système islamique » régi par la charia et d’avoir assuré la « sécurité globale » – rejetant les craintes que l’Afghanistan ne redevienne un terrain de théâtre pour le terrorisme des attentats de Kaboul revendiqués par le groupe État islamique au cours des 12 derniers mois.

Les forces de sécurité ont distribué des drapeaux talibans aux enfants et aux étudiants lors des cérémonies marquant le retrait américain, selon des images diffusées par le groupe, et les responsables talibans ont souhaité « Happy Freedom Day » sur les applications de messagerie. Dans la région de Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les partisans ont scandé : « Mort aux Européens, mort aux Occidentaux, vive l’Emirat islamique d’Afghanistan, mort aux Américains », a rapporté l’Agence France-Presse.

Mais deux ans après avoir repris les ministères de Kaboul, les relations des talibans avec le monde sont plus complexes que les chants de leurs partisans. Bien que le groupe affirme qu’il suivra son programme indépendamment des critiques étrangères, il semble également rechercher une reconnaissance internationale. Plus tôt cette semaine, un haut dirigeant du gouvernement nommé par les talibans, Abdul Kabir, a célébré que 16 pays avaient désormais accrédité les diplomates du régime.

Le groupe a mis en évidence des intérêts économiques et de sécurité, alors que ses rivaux aux États-Unis s’apprêtent à exploiter les réserves de métaux convoitées du pays pour les véhicules électriques. Le gouvernement dirigé par les talibans soutient également que son interdiction du pavot à opium profite à d’autres pays.

Lorsque les talibans ont envahi Kaboul il y a deux ans, la fin de plus de deux décennies de guerre a permis au groupe de se lancer dans des projets qui ont suscité un certain soutien populaire, notamment des efforts majeurs pour abattre les murs anti-souffle autrefois omniprésents de la capitale et les remplacer. avec de nouvelles routes.

Mais loin des avenues de plus en plus larges du centre de Kaboul, leur régime a anéanti les moyens de subsistance et semé l’anxiété parmi les femmes qui ne peuvent plus aller à l’école ou au travail, disent les opposants du groupe. Bien qu’il n’y ait eu aucun signe immédiat de manifestations publiques anti-talibans en Afghanistan mardi, un groupe d’opposantes a publié une déclaration écrite appelant « le peuple afghan, hommes et femmes » à s’opposer aux politiques qui ont « déshumanisé » les femmes. .

Lorsqu’un groupe de femmes a protesté contre les talibans le mois dernier, les forces de sécurité l’ont dispersé en utilisant des lances à incendie et en tirant en l’air.

Alors que les écoles afghanes restent fermées pour les filles, la crise de santé mentale s’aggrave

L’économie du pays reste isolée et les femmes et les filles ont été les premières touchées – elles représentent près de 80 % des personnes ayant besoin d’aide, a déclaré Salma Ben Aissa, directrice de l’International Rescue Committee pour l’Afghanistan, dans un communiqué. L’un des derniers refuges des travailleuses, les salons de beauté, a reçu l’ordre de fermer le mois dernier. Les talibans ont également repris les châtiments corporels, suscitant l’indignation à l’étranger.

« La population en Afghanistan vit un cauchemar humanitaire et de droits humains sous le régime taliban », a déclaré Fereshta Abbasi, chercheuse sur l’Afghanistan à Human Rights Watch, dans un communiqué.

De nombreux militants ont regardé l’anniversaire de mardi depuis l’étranger. « Nous avions l’habitude d’espérer en l’avenir », a déclaré une manifestante de 24 ans qui se trouve maintenant au Qatar et qui n’a pas voulu donner son nom pour protéger des proches qui sont toujours en Afghanistan. Aujourd’hui, « tous les rêves sont enterrés » et « l’avenir est sombre et incertain », a-t-elle déclaré.

Dans les hôpitaux afghans, se sentir abandonné par les talibans — et le monde

D’autres espèrent que le régime taliban ne durera pas. Soraya Karimi, une handballeuse de 26 ans qui a fui à Paris après la prise de contrôle des talibans et l’interdiction des femmes dans le sport par le groupe, a déclaré que malgré tout, son « cœur est toujours en Afghanistan ».

« Les choses vont changer », a-t-elle dit, « et un jour, nous reviendrons et construirons notre pays. »