Les talibans célèbrent l’année depuis le retrait américain d’Afghanistan

KABOUL – La base aérienne de Bagram, autrefois la plus grande base militaire américaine en Afghanistan, est l’endroit où les hauts dirigeants et les combattants des talibans se sont réunis mercredi pour marquer un an depuis le retrait des forces américaines et de l’OTAN du pays. Des images publiées par le média taliban montrent des combattants marchant dans des uniformes de style occidental, suivis de colonnes de véhicules blindés portant le drapeau noir et blanc du groupe descendant l’une des principales pistes. Des hélicoptères ont survolé la foule.

“Nous sommes réunis ici pour célébrer le premier anniversaire du retrait”, a déclaré Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans, aux médias locaux présents à la cérémonie. “Je suis fier que notre pays ait été libéré ce jour-là et que les troupes américaines aient été forcées de quitter l’Afghanistan”, a-t-il déclaré.

Le retrait des forces américaines d’Afghanistan a marqué la fin de plus de deux décennies de guerre ici, mais n’a pas conduit à une paix négociée. Les forces de sécurité du gouvernement afghan se sont effondrées face aux attaques des talibans et lorsque le groupe a atteint Kaboul, le président Ashraf Ghani s’est enfui, remettant effectivement la capitale.

Sous le régime taliban, l’Afghanistan est plus sûr pour la plupart des Afghans, mais les libertés civiles et les droits des femmes sont sévèrement restreints. Sans reconnaissance internationale formelle, le pays reste politiquement isolé et une crise économique croissante a plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Dans une vidéo diffusée par l’aile médiatique des talibans, Mohammad Hassan Akhund, le Premier ministre par intérim du groupe, a déclaré que les talibans n’avaient plus rien après la chute du gouvernement précédent.

“Les étrangers ont tout emporté avec eux lorsqu’ils sont partis et ont imposé des sanctions à l’Afghanistan qui ont entraîné la pauvreté et la faim”, a-t-il déclaré. Mais une grande partie de l’équipement militaire affiché à Bagram semblait être ce que les forces américaines et de l’OTAN avaient laissé derrière elles dans les derniers jours de ce qui est devenu un retrait précipité.

Les médias étrangers ont été interdits de rassemblement à Bagram par les dirigeants talibans pour des raisons de sécurité.

Akhund a averti que les “pressions” telles que les sanctions et autres restrictions économiques “ne donneront aucun résultat”, appelant plutôt à une plus grande compréhension et à un engagement avec les talibans.

Dans le centre de Kaboul, des centaines d’autres combattants talibans se sont rassemblés pour faire flotter des drapeaux et pulvériser de la mousse scintillante dans l’air alors qu’ils applaudissaient le « jour de l’indépendance » du pays.

Abdul Hakim Saih a amené ses cinq petits-enfants pour assister aux festivités. Originaire de la province de Logar, la famille n’a déménagé à Kaboul qu’après la prise de pouvoir des talibans lorsque le fils de Salih, un combattant taliban, a obtenu un poste au sein des forces de renseignement du groupe.

“A Logar, nous étions toujours en fuite, nous déplaçant d’un endroit à l’autre pour échapper aux raids nocturnes et aux bombardements”, a-t-il dit, expliquant que la violence était particulièrement dure pour les enfants. Sous le régime taliban, il a déclaré que sa famille n’avait plus à craindre pour sa sécurité. “C’est une vie meilleure maintenant.”

Le retrait complet des forces américaines d’Afghanistan a commencé sous l’administration Trump et la décision politique a été confirmée par le président Biden, qui a déclaré que la sortie serait menée “de manière responsable, délibérée et sûre”.

Mais après qu’une série de gains rapides des talibans ont soudainement encerclé la capitale afghane, des diplomates, des responsables afghans et des travailleurs humanitaires se sont précipités pour fuir le pays. Lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul plus rapidement que prévu, le chaos a englouti l’aéroport de Kaboul pendant des semaines alors que des dizaines de milliers de personnes se sont précipitées pour s’échapper.