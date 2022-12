Les talibans autorisent les examens de fin d’études secondaires pour les filles afghanes

ISLAMABAD (AP) – Les filles afghanes seront autorisées à passer leurs examens de fin d’études secondaires cette semaine, ont indiqué mardi un responsable et des documents du gouvernement taliban – même si elles ont été bannies des salles de classe depuis que les anciens insurgés ont pris le contrôle du pays l’année dernière.

Selon deux documents du ministère taliban de l’éducation, obtenus par l’Associated Press, la décision s’applique à 31 des 34 provinces afghanes où les vacances scolaires d’hiver commencent fin décembre.

Ehsanullah Kitab, chef du département de l’éducation de Kaboul, a déclaré que les examens auraient lieu mercredi. Il n’a fourni aucun autre détail et il n’était pas clair combien d’adolescentes pourraient passer l’examen.

L’un des documents, du département de l’éducation de Kaboul, indiquait que les examens dureraient de 10h00 à 13h00. Un deuxième document, signé par Habibullah Agha, le ministre de l’éducation qui a pris ses fonctions en septembre, indiquait que les tests auraient lieu dans 31 provinces afghanes. . Les trois provinces exclues – Kandahar, Helmand et Nimroz – ont un calendrier différent pour l’année scolaire et les examens de fin d’études secondaires y ont généralement lieu plus tard.

“C’est ridicule”, a déclaré Najela, 18 ans, de Kaboul, en ne donnant que son prénom par peur des représailles. Elle serait maintenant en douzième année et éligible à l’examen. “Nous avons passé une année entière sous tension et stress et n’avons pas lu une seule page de nos manuels.”

“Comment pouvons-nous passer un examen après un an et demi que les talibans ont fermé les portes de l’école”, a-t-elle ajouté.

Les talibans ont envahi l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre. Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée et les droits des femmes et des minorités, ils ont restreint les droits et les libertés et largement mis en œuvre leur interprétation sévère de la loi islamique, ou charia.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des emplois et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs, aux gymnases et aux fêtes foraines.

Les femmes ne se sont pas vu refuser l’accès aux universités sous les talibans et l’implication des derniers développements est que les filles afghanes qui obtiennent un diplôme d’études secondaires après l’examen de mercredi pourraient postuler à l’université.

Une directrice d’école secondaire de Kaboul a déclaré avoir été informée que les filles de douzième année n’auront qu’une journée pour passer des examens dans 14 matières, avec 10 questions dans chaque matière. Le directeur, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré que la plupart des étudiantes n’avaient pas de manuels scolaires.

« Donner un examen n’a aucun sens », a-t-elle déclaré.

Les étudiantes et leurs enseignantes devront toutes porter le hijab, ou foulard, conformément au code vestimentaire taliban pour les femmes, et les téléphones portables sont interdits pendant l’examen. Les filles qui ne peuvent pas assister ou qui échouent à l’examen de mercredi seraient autorisées à repasser le test à la mi-mars, après les vacances d’hiver.

Le traitement des femmes et des filles par les talibans en Afghanistan a fait l’objet de vives critiques. Plus tôt ce mois-ci, une équipe d’experts de l’ONU a déclaré que cela pourrait constituer un crime contre l’humanité et devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites en vertu du droit international, une allégation rejetée par les talibans.

Rahim Faiez, Associated Press