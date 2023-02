Les talibans au pouvoir affichent une rare division en public sur les interdictions

ISLAMABAD (AP) – Une rare manifestation publique de division dans les rangs des talibans au pouvoir en Afghanistan a émergé ces derniers jours lorsque le ministre de l’Intérieur Sirajuddin Haqqani, une figure puissante du gouvernement, a prononcé un discours considéré comme une critique implicite du chef suprême reclus du mouvement.

La direction des talibans est opaque depuis la prise de contrôle du pays par les anciens insurgés en août 2021, sans presque aucune indication sur la manière dont les décisions sont prises.

Ces derniers mois, le chef suprême du groupe, Hibatullah Akhundzada, a semblé prendre une main plus forte dans la direction de la politique. C’est notamment sur ses ordres que le gouvernement taliban a banni les femmes et les filles des universités et des écoles après la sixième année.

Les interdictions ont soulevé un tollé international féroce, augmentant l’isolement de l’Afghanistan à un moment où son économie s’est effondrée – et aggravant une crise humanitaire. Les interdictions semblaient également contredire les politiques antérieures du gouvernement taliban.

Entre la prise du pouvoir par les talibans et l’interdiction de fréquenter les universités en décembre, les femmes ont été autorisées à poursuivre leurs études. Les responsables talibans ont promis à plusieurs reprises que les filles seraient autorisées à fréquenter l’école secondaire, mais la décision de les autoriser à revenir l’année dernière a été soudainement annulée.

Haqqani a fait ces commentaires dans un discours prononcé ce week-end lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans une école religieuse islamique de la province orientale de Khost.

“Monopoliser le pouvoir et nuire à la réputation de l’ensemble du système ne sont pas à notre avantage”, a déclaré Haqqani, selon des extraits vidéo du discours diffusés sur les réseaux sociaux par ses partisans. “La situation ne peut être tolérée”, a-t-il ajouté.

Haqqani a déclaré que maintenant que les talibans ont pris le pouvoir, « plus de responsabilités ont été placées sur nos épaules et cela nécessite de la patience, un bon comportement et un engagement avec le peuple ». Il a déclaré que les talibans doivent “apaiser les blessures du peuple” et agir de manière à ce que le peuple n’en vienne pas à les détester ainsi qu’à la religion.

Haqqani n’a pas fait référence à Akhundzada, mais les remarques ont été vues par de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux comme s’adressant à lui. Haqqani n’a pas non plus mentionné la question de l’éducation des femmes, mais il a déclaré publiquement dans le passé que les femmes et les filles devraient être autorisées à aller à l’école et à l’université.

Zabihullah Mujahed, le principal porte-parole du gouvernement de Kaboul, a déclaré dans une réaction apparente aux commentaires de Haqqani – sans le nommer – que la critique est mieux exprimée en privé.

“Si quelqu’un critique l’émir, le ministre ou tout autre fonctionnaire, il vaut mieux – et l’éthique islamique le dit aussi – qu’il lui exprime sa critique directement et secrètement”, pas en public, a-t-il déclaré.

Akhundzada, un érudit islamique, n’apparaît presque jamais en public et ne quitte presque jamais le cœur des talibans dans la province méridionale de Kandahar.

Il s’entoure d’autres érudits religieux et de chefs tribaux qui s’opposent à l’éducation et au travail des femmes. Une seule photo connue de lui, âgée de plusieurs années, existe. Akhundzada n’est venu à Kaboul qu’une seule fois depuis la prise de pouvoir des talibans pour prononcer un discours devant une assemblée d’ecclésiastiques pro-talibans, bien qu’il n’ait pas été présenté dans la couverture médiatique de l’événement à huis clos.

Les talibans ont généralement traité des différences internes dans les coulisses, et les commentaires de Haqqani “sont une escalade majeure”, a déclaré Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie et associé principal pour l’Asie du Sud au Wilson Center. Les chefs talibans ont la même vision d’ensemble, mais « à Kandahar, ce sont des ermites, ils ne sont pas impliqués dans le quotidien », a déclaré Kugelman. À Kaboul, ils doivent gouverner et fournir des services, a-t-il ajouté.

Haqqani dirige une faction des talibans connue sous le nom de réseau Haqqani, construite autour de la famille du même nom centrée à Khost. Le réseau a combattu pendant des années les troupes de l’OTAN dirigées par les États-Unis et les anciennes forces gouvernementales afghanes et était connu pour ses attaques contre des civils et ses attentats-suicides à Kaboul. Le gouvernement américain maintient une prime de 10 millions de dollars sur Sirajuddin Haqqani pour les attaques contre les troupes américaines et les civils afghans.

Ses commentaires ont souligné une différence apparente entre certains hauts talibans, qui ont dû s’adapter rapidement aux exigences du gouvernement après deux décennies de combats en tant qu’insurgés.

Lorsqu’ils ont pris le pouvoir en 2021, les responsables talibans ont déclaré qu’ils souhaitaient de meilleurs liens avec le monde. Ils ont déclaré qu’ils ne reviendraient pas aux restrictions sociales imposées aux femmes ou aux punitions, telles que les coups de fouet publics, qu’ils avaient imposées lors de leur premier mandat au pouvoir dans les années 1990.

Mais au cours des près de 20 mois qui se sont écoulés depuis, les talibans ont interdit aux femmes la plupart des emplois, le collège et le lycée ainsi que les parcs. Ils ont également ordonné aux femmes de porter des vêtements de la tête aux pieds en public.

Le vice-Premier ministre du gouvernement taliban, Abdul Salam Hanafi, a indirectement critiqué l’interdiction de l’éducation pour les femmes et les filles dans un discours à Kaboul cette semaine.

« Si nous n’améliorons pas la qualité et la quantité du système éducatif et ne le mettons pas à jour, nous ne réussirons jamais », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le devoir des érudits islamiques exige plus que d’interdire un comportement ou une pratique – ils doivent également proposer une solution et une voie à suivre.

Ahmed Rashid, un journaliste chevronné basé à Lahore qui a écrit plusieurs livres sur les talibans, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un changement de la part d’Akhundzada et de ses partisans basés à Kandahar.

Rashid a déclaré que l’unité est une priorité pour les talibans face à ce qu’ils considèrent comme des menaces des États-Unis et de l’OTAN, et il est douteux qu’il y ait “une quelconque forme de révolte” dans les rangs. Mais ceux qui, au sein de la direction des talibans, s’occupent du fardeau du gouvernement, ont « réalisé qu’ils ne pouvaient pas continuer comme ça », a-t-il dit.

L’écrivain d’Associated Press Riazat Butt a contribué à ce rapport.

Rahim Faiez, Associated Press