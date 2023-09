Les talibans arrêtent 18 membres du personnel d’une ONG, dont un étranger, en Afghanistan dans le cadre d’une surveillance continue

Les talibans ont arrêté 18 personnes, dont un ressortissant étranger, associés à une organisation non gouvernementale (ONG) opérant en Afghanistan.

Les talibans ont mis en œuvre des mesures strictes et imposé des restrictions aux femmes afghanes, notamment en limitant leur éducation au-delà de la sixième année et en les empêchant de participer à la vie publique et de travailler dans les ONG.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans dans le pays il y a deux ans, les ONG font l’objet d’une surveillance accrue.

Les talibans ont arrêté 18 membres du personnel, dont un étranger, d’une organisation non gouvernementale basée en Afghanistan, a annoncé vendredi l’organisation à but non lucratif.

Les ONG font l’objet d’une surveillance accrue depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays il y a deux ans. Les talibans ont introduit des mesures sévères et ont interdit aux femmes afghanes l’accès à l’éducation au-delà de la sixième année ainsi que la vie publique et le travail, y compris le travail pour les ONG. Un organisme de surveillance américain a rapporté plus tôt cette année que les talibans harcelaient les ONG opérant dans le pays.

La Mission d’assistance internationale a déclaré que 18 de ses employés avaient été emmenés par les talibans à deux reprises ce mois-ci dans le bureau de l’ONG dans la province centrale de Ghor. Les 18 détenus ont été emmenés à Kaboul, a indiqué le groupe.

« Nous ignorons les circonstances qui ont conduit à ces incidents et n’avons pas été informés des raisons de la détention de nos membres du personnel », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Le bien-être et la sécurité de nos collègues sont primordiaux pour nous, et nous faisons tout notre possible pour assurer leur sécurité et garantir leur libération rapide. »

Les responsables afghans n’étaient pas disponibles pour commenter.

LE POSTE FRONTIÈRE CLÉ ENTRE LE PAKISTAN ET L’AFGHANISTAN RÉOUVRE APRÈS 9 JOURS DE FERMETURE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les médias locaux, citant le porte-parole du gouverneur de la province, Abdul Wahid Hamas, ont déclaré que l’étranger était un ressortissant américain et que le personnel avait été arrêté pour « propagation et promotion du christianisme ».

Les rapports n’ont pas identifié le prétendu membre du personnel américain et l’ONG n’a pas immédiatement répondu aux questions de l’Associated Press.

Le Département d’État a déclaré qu’il était au courant d’informations faisant état de la détention d’un citoyen américain. Il a exhorté les ressortissants américains à ne pas se rendre en Afghanistan en raison du conflit armé, des troubles civils, de la criminalité, du terrorisme et des enlèvements.

« Les voyages vers toutes les régions d’Afghanistan sont dangereux et le risque d’enlèvement ou de violence contre des citoyens américains en Afghanistan est élevé », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous n’avons pas d’autres détails à partager pour le moment. »

L’organisation à but non lucratif enregistrée en Suisse affirme ne travailler qu’en Afghanistan.