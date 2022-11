Les talibans afghans disent que le groupe s’en tiendra à la loi islamique stricte

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL, Afghanistan – Les talibans s’en tiendront à leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia, a déclaré jeudi un porte-parole, soulignant l’intention du groupe de poursuivre les politiques dures mises en œuvre depuis qu’ils ont pris le contrôle du pays il y a plus d’un an. Au cours de leurs années précédentes au pouvoir à la fin des années 1990, les talibans ont procédé à des exécutions publiques, à des flagellations et à la lapidation de personnes reconnues coupables de crimes devant les tribunaux talibans.

Après avoir envahi l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre, les talibans ont initialement promis d’être plus modérés et de respecter les droits des femmes et des minorités.

Au lieu de cela, ils ont réprimé plus lourdement les droits et libertés.

Les femmes sont bannies des parcs, des fêtes foraines, des gymnases et de la plupart des formes d’emploi. On leur ordonne de se couvrir de la tête aux pieds. Il est interdit aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année. Il y a aussi des mesures de répression contre la musique et les médias.

Selon le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, le chef suprême du groupe, Hibatullah Akhunzada, a rencontré des juges talibans il y a quelques jours et leur a demandé d’appliquer la charia dans leurs décisions.

Mujahid a déclaré que cette instruction avait donné l’impression que la loi islamique avait été abandonnée dans l’émirat islamique, comme les talibans appellent leur administration. Mais ce n’est pas le cas, a-t-il ajouté.

“Cela ne signifie pas que l’émirat islamique n’a pas appliqué les limites d’Allah Tout-Puissant depuis son arrivée au pouvoir”, a-t-il déclaré. “Au contraire, l’émirat islamique s’est engagé à mettre en œuvre toutes les lois de la charia dès le premier jour.”

Des vidéos et des photos de combattants talibans punissant des personnes pour diverses infractions sont fréquemment apparues sur les réseaux sociaux au cours des 15 derniers mois, bien que les responsables n’aient jamais confirmé ces incidents.

Jeudi, dans la province de Bamiyan, un jeune homme et une femme ont été arrêtés et fouettés publiquement 39 fois chacun pour avoir prétendument eu une relation extraconjugale, a déclaré un témoin qui vit dans la région.

Le résident, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré s’être rendu au stade Shaheed Mazari où la punition a eu lieu. Des centaines d’habitants ont regardé mais n’ont pas été autorisés à prendre des photos et à filmer, a ajouté le résident.

Les talibans ont amené le couple et ont commencé à fouetter le couple, à quel point le témoin a déclaré qu’il était parti. Il a ajouté qu’il ne savait pas qui était le couple, d’où ils venaient ni ce qui leur était finalement arrivé.

Les talibans n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter l’incident.

Les anciens insurgés ont eu du mal à passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique et de refus de reconnaissance officielle par la communauté internationale.