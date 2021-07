Les talibans affluent alors que des CENTAINES de soldats fuient l’Afghanistan pour échapper à la marche du groupe terroriste alors que le pays est au bord de l’effondrement

Des CENTAINES de soldats ont fui l’Afghanistan pour échapper aux forces des talibans alors que le groupe terroriste parcourt le pays au bord de l’effondrement.

Les talibans ont déclenché un règne de terreur ces dernières semaines et pris le contrôle de dizaines de zones dans le but de reprendre le pouvoir alors que les derniers soldats américains sont partis vendredi.

Un soldat de l’Armée nationale afghane (ANA) monte la garde à la base aérienne de Bagram Crédit : AFP

Les troupes ont fui vers les pays et régions voisins Crédit : AFP

Et dimanche soir, les militants semblaient se préparer à se déplacer vers la capitale alors que les troupes afghanes se rendaient et se retiraient.

Plus de 300 militaires afghans ont traversé le Tadjikistan voisin pour échapper à l’avance du groupe.

Des pourparlers d’urgence entre le gouvernement et les dirigeants anti-talibans sont en cours, la marche des groupes terroristes à travers le pays ayant déjà provoqué la chute de 10 districts de la province du Badakhshan.

Mohib-ul Rahman, un membre du conseil provincial, a déclaré à AP : « Malheureusement, la majorité des districts ont été laissés aux talibans sans aucun combat. »

Il a ajouté qu’au cours des trois derniers jours, sur les 10 districts qui sont tombés aux mains des talibans, huit étaient sans combat.

Le groupe terroriste a pris le contrôle d’un tiers de l’Afghanistan – et la plupart de ce territoire a été capturé au cours des deux dernières semaines.

Le peuple afghan risque d’être replongé sous le règne d’un régime brutal qui applique des versions strictes de la loi islamique et inflige des peines telles que la décapitation et la torture.

Cela vient après le départ des dernières troupes américaines vendredi Crédit : AFP

De nouvelles règles oppressives ont déjà été imposées aux districts de la province de Takhar, dans le nord-est du pays, après que les talibans ont pris le contrôle cette semaine.

les dernières forces américaines ont quitté vendredi l’aérodrome afghan de Bagram après 20 ans dans la région déchirée par la guerre.

Et certains experts craignent que le retrait des troupes américaines ne laisse derrière lui une nation au bord de la catastrophe.

Le général Sir Richard Barrons, un ancien commandant du commandement des forces interarmées, a déclaré au Times que les Afghans risquaient « de s’effondrer ».

Il a déclaré: « Nous pourrions soutenir que beaucoup plus d’argent, beaucoup plus de soldats et beaucoup plus de temps auraient pu aider l’Afghanistan à s’installer dans un État pacifique et modernisateur – mais c’est académique: nous nous éloignons de nous battre pour cela. »

Pendant ce temps, le général américain Scott Miller a averti que le pays était au bord d’une « guerre civile » alors que les militants talibans se sont emparés de plus d’un tiers de l’Afghanistan.

« Cela devrait être une préoccupation pour le monde », a déclaré le général Miller.

Et il est à craindre que la nation ne devienne un nouveau refuge pour les forces terroristes qui veulent frapper l’Occident, avec The Sun Online révélant que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels d’ici septembre.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

20 ans en Afghanistan – que s’est-il passé ? Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président américain Joe Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre. Quelque 456 soldats britanniques et 2 420 Américains – ainsi que des centaines d’autres soldats de la coalition – sont morts pendant la guerre déclenchée par les attentats du 11 septembre. Et les victimes civiles sont estimées à près de 50 000. Nom de code Opération Enduring Freedom, les États-Unis ont mené une invasion au large de l’Afghanistan pour chasser les talibans après qu’Al-Qaïda a fait voler des avions contre le World Trade Center et d’autres bâtiments américains en 2001. La mission était d’évincer les talibans, qui auraient hébergé des terroristes et leur fourniraient un refuge sûr, y compris Oussama ben Laden. Ce qui a suivi a été près de 20 ans de conflit acharné alors que les États-Unis, leurs alliés et les forces de sécurité afghanes ont organisé une campagne acharnée pour tenter de reconstruire le pays et de repousser les talibans. Les talibans avaient dirigé la majeure partie de l’Afghanistan après la guerre civile afghane dans les années 90, déclenchée par le retrait de l’Union soviétique. Les pays occidentaux avaient en fait soutenu les talibans dans les années 80 alors qu’ils menaient une insurrection contre le régime soutenu par les Soviétiques de Mohammad Najibullah. Cependant, après avoir pris le pouvoir en 1996, les talibans ont brutalement gouverné l’Afghanistan et offert un refuge à des tueurs terroristes comme Oussama. Alors que la guerre américaine se déroulait dans les années 2010, Ben Laden a été tué en mai 2011, lors d’un raid des forces spéciales américaines à Abbotabad, au Pakistan. Et depuis lors, il y a eu un lent retrait, les troupes britanniques mettant officiellement fin aux opérations de combat en octobre 2014. En février 2020, un accord de paix a été signé entre les États-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, qui acceptait un retrait – quelle que soit la personne que le gouvernement afghan a critiquée comme étant faite à « huis clos ». Les forces talibanes ont depuis poursuivi leurs opérations et ont gagné du terrain – et les États-Unis continuent de retirer leurs troupes. La guerre est considérée comme une défaite contre les talibans et une amélioration de la vie du peuple afghan qui vivait autrefois sous une loi islamique stricte et qui a maintenant des élections libres. Cependant, pour certains, il s’agit d’un travail inachevé qui a été mal géré – et cela pourrait, 20 ans plus tard, voir simplement un retour à la domination des talibans comme ils l’ont fait avant le 11 septembre.

Mais les impacts les plus immédiats peuvent être sur le peuple afghan.

Ils risquent d’être replongés sous le règne d’un régime brutal qui applique des versions strictes de la loi islamique et inflige des peines telles que la décapitation et la torture.

Les atrocités ignobles commises par les groupes terroristes sont bien documentées – en particulier par l’EIIS qui peut chercher à établir une domination ignoble sur certaines parties de l’Afghanistan comme ils l’ont fait en Irak et en Syrie.

Les punitions infligées par les groupes terroristes comprennent des flagellations, des décapitations, des pendaisons et des crucifixions.

Et pendant ce temps, Robert Clark, du groupe de réflexion sur la sécurité nationale Henry Jackson Society, a averti que d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique chercheraient à revendiquer leur revendication sur l’Afghanistan.

Il a déclaré que même si les talibans pourraient tenter de s’en tenir aux termes de paix convenus avec les États-Unis – promettant que la nation ne sera pas un refuge pour les terroristes – d’autres groupes djihadistes n’ont pas à s’en tenir à de tels engagements.

M. Clark a déclaré à The Sun Online : « Que ce soit [the Taliban] s’en tiendra à une autre question, mais ils le feront probablement pour éviter le retour des troupes américaines, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent contrôler d’autres groupes terroristes, tels que l’Etat islamique, qui chercheront à en profiter et chercheront à recruter et à former là.

« Ils n’ont pas un tel accord. Cela pourrait devenir un champ de bataille terroriste. »