Les talibans affirment qu’ils n’ont pas été en mesure de retrouver le corps du chef terroriste d’Al-Qaïda Ayman al Zawahiri après qu’une frappe aérienne américaine a frappé la maison où il séjournait en Afghanistan.

Les États-Unis ont déclaré avoir tué al Zawahiri avec une frappe de drone dans la capitale afghane de Kaboul en juillet. Le chef d’Al-Qaïda se tenait sur le balcon d’une maison appartenant à un assistant de Sirajuddin Haqqani, premier adjoint du chef suprême des talibans, le mollah Haibatallah Akhundzada. Il aurait été dans la maison pendant des mois au moment de la grève.

La Les talibans continuent de nier savoir qu’al Zawahiri abritait dans la ville.

Les dirigeants talibans ont initialement condamné l’attaque comme une violation de l’accord de Doha entre l’organisation terroriste islamique et les États-Unis. L’accord stipule cependant que les talibans ne permettraient pas à al-Qaïda ou à d’autres groupes terroristes de se réfugier en Afghanistan.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le groupe poursuivait son enquête sur la frappe aérienne.

L’enquête intervient alors que les États-Unis continuent de négocier avec les talibans au sujet de la libération de milliards d’avoirs gelés. Les États-Unis et d’autres gouvernements ont gelé des fonds appartenant au gouvernement afghan aujourd’hui disparu après la prise de contrôle des talibans en 2021.

Les États-Unis cherchent à restituer ces fonds, mais en stipulant qu’un fonds spéculatif suisse contrôle leur distribution à l’Afghanistan, et non aux talibans.

Les organisations à but non lucratif ont averti plus tôt cette année qu’une grande partie de l’aide américaine à l’Afghanistan était aller directement aux talibans.

Al Zawahiri était le membre d’Al-Qaïda au plus haut niveau à avoir été tué par les forces américaines depuis Oussama ben Laden en 2010.