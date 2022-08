Les talibans affirment qu’ils ne savaient pas que le chef d’Al-Qaïda était en Afghanistan

Les talibans ont déclaré jeudi qu’ils enquêtaient sur ce qu’ils ont décrit comme des “allégations” selon lesquelles le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, aurait été tué lors d’une frappe de drones américains dans la capitale afghane ce week-end.

Le groupe a insisté dans un communiqué sur le fait qu’il « n’a aucune connaissance de l’arrivée et de la résidence » d’al-Zawahri en Afghanistan.

Cette déclaration marquait la première fois que les talibans s’adressaient à la frappe de drones de dimanche qui a tué le chef du réseau al-Qaïda sur le balcon d’un refuge à Kaboul qui, selon des responsables américains, était lié à un chef taliban.

Le meurtre d’al-Zawahri a encore tendu les relations entre les talibans et l’Occident, d’autant plus qu’ils recherchent une injection urgente d’argent pour faire face à une catastrophe économique après le retrait américain du pays il y a un an.

Les talibans avaient promis dans l’accord de Doha de 2020 avec les États-Unis qu’ils n’hébergeraient pas les membres d’Al-Qaïda ou ceux qui cherchent à attaquer les États-Unis.

Dans la déclaration de jeudi, les talibans ont semblé répondre à ces préoccupations.

Ils ont déclaré avoir “ordonné aux agences de détection et de renseignement de mener des enquêtes sérieuses et approfondies sur divers aspects de l’événement mentionné”.

‘Pas de danger’

La déclaration contenait également des assurances à l’Occident, affirmant qu'”il n’y a aucun danger depuis le territoire de l’Afghanistan pour aucun pays, y compris l’Amérique”. Il a déclaré que les talibans veulent la mise en œuvre de l’accord de Doha.

La grève tôt dimanche a secoué Shirpur, autrefois un quartier de bâtiments historiques qui ont été détruits au bulldozer en 2003 pour faire place à des maisons de luxe pour les responsables du gouvernement afghan soutenu par l’Occident et les organisations d’aide internationale. Après le retrait américain en août 2021, des hauts talibans ont emménagé dans certaines des maisons abandonnées là-bas.

Des responsables américains ont déclaré qu’al-Zawahri séjournait au domicile d’un haut responsable du chef taliban Sirajuddin Haqqani. Haqqani est le chef adjoint des talibans, est ministre de l’Intérieur dans leur gouvernement et dirige le réseau Haqqani, une puissante faction au sein du mouvement taliban.

Rivaux de leadership

Le réseau Haqqani est un groupe d’insurgés islamiques afghans construit autour de la famille du même nom. Dans les années 1980, il a combattu les forces soviétiques et au cours des 20 dernières années, il a combattu les troupes de l’OTAN dirigées par les États-Unis et l’ancien gouvernement afghan.

Le gouvernement américain maintient une prime de 10 millions de dollars américains sur Sirajuddin Haqqani pour les attaques contre les troupes américaines et les civils afghans.

Mais les Haqqanis, originaires de la province de Khost, dans l’est de l’Afghanistan, ont des rivaux au sein de la direction talibane, principalement des provinces méridionales de Helmand et de Kandahar. Certains pensent que Sirajuddin Haqqani veut plus de pouvoir. D’autres personnalités talibanes se sont opposées aux attaques des Haqqanis contre des civils à Kaboul et ailleurs pendant l’insurrection.

Au cours du premier semestre 2022, Ayman al-Zawahri a de plus en plus tendu la main à ses partisans avec des messages vidéo et audio, y compris des assurances qu’al-Qaïda peut rivaliser avec le groupe État islamique pour la direction d’un mouvement mondial, selon un rapport de l’Analytical des Nations Unies. a déclaré l’équipe de surveillance du soutien et des sanctions.