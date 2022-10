Les talibans affirment que l’Afghanistan est suffisamment sûr pour des projets à grande échelle

Les talibans ont déclaré mercredi qu’il y avait suffisamment de sécurité dans tout l’Afghanistan pour redémarrer de grands projets économiques qui se sont arrêtés en raison de décennies de guerre, malgré une série d’attaques qui ont secoué le pays depuis que le groupe a pris le pouvoir il y a plus d’un an.

Les talibans ont eu du mal à passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique et de refus de reconnaissance officielle par la communauté internationale.

L’aide étrangère s’est arrêtée lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021. Les gouvernements du monde ont imposé des sanctions, interrompu les virements bancaires et gelé des milliards supplémentaires dans les réserves de change de l’Afghanistan.

RETRAIT DE L’AFGHANISTAN, 1 AN APRÈS : LA PRISE DE KABOUL PAR LES TALIBAN QUE LE PRÉSIDENT BIDEN N’A JAMAIS VU VENIR

Le porte-parole du gouvernement nommé par les talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que l’Afghanistan avait la possibilité de se connecter avec le reste des pays de la région, soulignant que la Chine était un élément clé du développement économique du pays.

“Lors de la dernière réunion du Cabinet, il a été décidé que la route de la soie, qui reliera l’Afghanistan à la Chine, devait être construite. Cette route historique peut jouer un grand rôle dans l’économie du pays”, a-t-il déclaré lors d’un séminaire sur la connectivité régionale. . “C’est une grande opportunité, nous avons une bonne sécurité et c’est le moment de lancer de grands projets économiques.”

En mars de cette année, le président chinois Xi Jinping a apporté son ferme soutien à l’Afghanistan, soulignant les aspirations de Pékin à jouer un rôle de premier plan en Afghanistan après le retrait des forces américaines.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, lors de la même conférence régionale, a appelé les États-Unis à dégeler les avoirs afghans détenus à l’étranger et à mettre fin aux sanctions contre le gouvernement.

Le vice-Premier ministre taliban, Abdul Salam Hanafi, a déclaré que le rôle de l’Afghanistan pour la connectivité des pays de la région était très important. “L’Afghanistan peut jouer un grand rôle dans la création de corridors importants. Nous voulons être connectés à la Chine via notre province du Badakhshan.”

UN MONDE « MOINS SÛR » AVEC L’AFGHANISTAN SOUS LES TALIBAN : LE « CULTE HOSTILE DE LA MORT MÉDIÉVALE » COMPLIQUE LA SÉCURITÉ MONDIALE

La position géopolitique et géostratégique de l’Afghanistan pourrait conduire le pays à jouer un rôle positif en reliant les pays voisins dans la région et au-delà, a-t-il ajouté.

Il a répété les assurances des talibans selon lesquelles le groupe ne permettrait à personne d’utiliser le sol afghan pour lancer des attaques contre d’autres pays.

Mais le groupe extrémiste État islamique, principal rival des talibans, a mené une série d’attentats meurtriers en Afghanistan dans le cadre d’une insurrection de longue date, portant un coup aux talibans, qui tentent de projeter contrôle et force depuis leur prise de pouvoir. .

RAPPORTS DE TREY YINGST DE KABOUL UN AN DEPUIS LA PRISE DE CONTRÔLE DES TALIBAN : “LES FEMMES NE SONT PAS LIBRES ET C’EST DE PLUS EN PLUS PIRE”

Les cibles ont inclus des patrouilles talibanes et des membres de la minorité chiite d’Afghanistan.