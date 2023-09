Les talibans accueillent chaleureusement le nouvel ambassadeur de Chine en Afghanistan | Nouvelles

Les talibans ont accueilli mercredi le nouvel ambassadeur de Chine en Afghanistan, le ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi affirmant que la nomination de Zhao Sheng était une « étape importante avec un message significatif ».

C’est la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021 qu’un ambassadeur à Kaboul bénéficie d’un protocole aussi somptueux, les responsables afghans affirmant que l’arrivée du nouvel envoyé est un signe pour que d’autres pays se manifestent et établissent des relations avec le gouvernement dirigé par les talibans. .

« Il s’agit de la rotation normale de l’ambassadeur de Chine en Afghanistan et vise à continuer à faire progresser le dialogue et la coopération entre la Chine et l’Afghanistan », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. « La politique de la Chine envers l’Afghanistan est claire et cohérente. »

Les talibans n’ont été officiellement reconnus par aucun gouvernement étranger, et Pékin n’a pas indiqué si la nomination de mercredi marquait des mesures plus larges vers une reconnaissance formelle des talibans.

Plusieurs dirigeants talibans restent sous sanctions et le siège du pays aux Nations Unies est toujours détenu par l’ancien gouvernement soutenu par l’Occident et dirigé par l’ancien président Ashraf Ghani.

Les talibans ont eu du mal à relancer l’économie et à faire face à une crise humanitaire alors que l’Occident a gelé des avoirs afghans valant des milliards de dollars et refusé de mettre fin à son isolement financier.

« Abandonner les doubles standards »

Mercredi, la voiture de l’ambassadeur Zhao a traversé l’allée bordée d’arbres du palais présidentiel, escortée par un convoi de police.

Il a été accueilli par des soldats en uniforme et a rencontré de hauts responsables talibans, dont Mohammad Hassan Akhund, qui dirige l’administration, et le ministre des Affaires étrangères Muttaqi.

Un communiqué publié mercredi par l’ambassade de Chine en Afghanistan a exhorté la communauté internationale à maintenir son dialogue et à encourager le pays à mettre en place un cadre politique inclusif, à adopter des politiques modérées, à combattre le « terrorisme » et à développer des relations extérieures amicales.

Il a déclaré que certains pays devaient « tirer les leçons » de ce qui s’est passé en Afghanistan, abandonner les deux poids, deux mesures dans la lutte contre le « terrorisme », restituer les avoirs du pays à l’étranger et lever les sanctions.

La Chine, la deuxième économie mondiale, et les responsables talibans ont exprimé ouvertement leur désir de resserrer leurs liens, notamment commerciaux. L’ancien ambassadeur du pays en Afghanistan, Wang Yu, a pris ses fonctions en 2019 alors que le gouvernement soutenu par l’Occident était encore au pouvoir et a terminé son mandat le mois dernier.

Le porte-parole des talibans à Doha, Suhail Shaheen, a déclaré à Al Jazeera que cette décision renforcerait davantage les relations entre les deux pays et ouvrirait la voie à une coopération dans divers domaines.

« D’autres gouvernements ont nommé chargé d’affaires après l’expiration du mandat de leurs ambassadeurs. Cependant, la Chine a décidé de nommer un nouvel ambassadeur.»

Il y a d’autres diplomates à Kaboul avec le titre d’ambassadeur, mais tous ont pris leurs fonctions avant 2021, lorsque les talibans ont pris le pouvoir après le retrait des forces américaines et de l’OTAN après deux décennies de guerre et d’occupation.

Seule une poignée de pays et d’organismes, comme le Pakistan et l’Union européenne, ont depuis envoyé des diplomates de haut rang pour diriger des missions diplomatiques sous le titre de chargé d’affaires, ce qui ne nécessite pas de présentation de lettres de créance d’ambassadeur auprès du pays hôte.

Le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré à l’agence de presse Associated Press que la tradition veut que les nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au chef du pays.

« Cela signale également aux autres pays de se manifester et d’interagir avec l’Émirat islamique », a déclaré Mujahid en faisant référence au nom de l’administration talibane.

« Nous devons établir de bonnes relations grâce à de bonnes interactions et, avec de bonnes relations, nous pouvons résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous ou à venir. »