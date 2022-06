Les talents technologiques toujours recherchés mais les salaires démesurés disparaissent

L’effondrement du marché boursier, et la punition infligée aux entreprises technologiques en particulier, sont sur le point de remodeler les rémunérations malgré la forte demande de talents technologiques.

Chaque jour apporte une nouvelle vague d’effondrement des stocks, de gels et de ralentissements de l’embauche, ou de licenciements purs et simples d’entreprises qui, il y a un an, ne pouvaient pas embaucher assez rapidement. Plus tôt cette semaine, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a envoyé un e-mail aux employés expliquant que l’entreprise ralentissait l’embauche de 25 %. L’échange de crypto Coinbase a annoncé qu’il supprimait 18% de ses effectifs. Et au cours du mois dernier, Stitch Fix a supprimé 330 postes, ce qui représente 15 % de son personnel, et la société d’achat immédiat Klarna a licencié 10 % de sa main-d’œuvre mondiale.

Ces entreprises, et bien d’autres dans le domaine de la technologie, ont rapidement augmenté leurs effectifs pendant la pandémie, mais elles arrêtent ou réduisent maintenant la taille de leurs effectifs, car la flambée de l’inflation et l’incertitude économique menacent la croissance. Et même si la demande globale de talents technologiques reste forte – au cours du premier trimestre, les employeurs américains ont affiché 1,1 million d’emplois technologiques, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente, selon le groupe de commerce des technologies de l’information CompTIA – la façon dont les packages de rémunération sont structurés est probable changer.

Pour les start-ups et les petites entreprises, attendez-vous à voir plus d’équité et moins d’argent dans les offres d’emploi, car ces entreprises cherchent à économiser de l’argent dans une période difficile, déclare Thanh Nguyen, fondateur et PDG de la startup d’analyse comparative des rémunérations OpenComp.

Il dit que les start-ups – qui jusqu’à récemment étaient prêtes à payer entre 15% et 30% de plus pour obtenir le bon candidat – commencent à se concentrer sur la préservation de leur propre argent, surtout si un cycle de financement précédent remontait à plus de six mois.

« Ce que nous commençons à voir maintenant, c’est que les entreprises en phase de démarrage sont moins agressives en termes de liquidités et plus agressives en termes d’équité pour les offres d’emploi, car leur consommation de trésorerie est désormais primordiale », ajoute-t-il.

Bien qu’un mélange de liquidités et de capitaux propres soit depuis longtemps la pratique pour les packages de rémunération dans la technologie, cette équation devient un peu risquée. Les entreprises qui ont émis des actions à leur apogée pour attirer les employés à bord trouvent maintenant que ces actions valent beaucoup moins.

« Il va y avoir soit une énorme quantité d’employés, soit une énorme perte parce que les entreprises vont devoir annuler et réémettre ces actions qui sont sous l’eau, ou les réattribuer et provoquer une dilution pour garder le talent à bord », dit Nguyen.

En mai, le co-fondateur et co-PDG de Brex, Henrique Dubugras, a déclaré que offre publique d’achat de 250 millions de dollars de la société était un moyen de donner aux employés « des liquidités pour affronter cette tempête ».

Les grandes entreprises publiques comme Apple, Meta et Google sont prises dans ce même dilemme. Nguyen pense qu’il y aura d’énormes implications pour ces poids lourds qui ont eu des recrutements massifs avec des subventions en actions lorsque les cours des actions ont augmenté. « Nous allons commencer à voir les implications de ce début dans les rapports sur les résultats du troisième trimestre », dit-il.