Les Taïwanais volent et floppent pour s’amuser dans le concours de planeurs Red Bull

TAICHUNG, Taïwan (AP) – Ils sont venus avec des planeurs faits maison et se sont lancés dans le port à partir d’une rampe de 6 mètres (20 pieds) de haut. Certains se sont simplement écrasés dans l’eau.

C’était surtout pour s’amuser, alors que des milliers de spectateurs riaient et encourageaient 45 équipes en compétition pour voir qui pouvait aller le plus loin avant de tomber dans les eaux de Taichung, une ville portuaire du centre de Taïwan.

C’était la première fois que le Red Bull “Flugtag”, un événement organisé par le fabricant de boissons énergisantes dans des lieux du monde entier, se rendait à Taïwan, une île autonome de 23 millions d’habitants que la Chine revendique comme son territoire et qui, selon elle, doit relever son contrôle.

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 dans le sud de Taïwan a été ressenti pendant la compétition, mais pas assez fort pour faire fuir quiconque du site.

Les planeurs et leurs pilotes ont pris de la vitesse depuis une piste de 6 mètres de haut et ont volé du mieux qu’ils pouvaient pour atterrir le plus loin possible dans l’eau. Certains se sont simplement écrasés dans l’eau.

“Je suis le pilote parce que je suis le plus léger”, a déclaré en riant Tina Hsu, professeur de danse et pilote de 30 ans dont l’équipe a remporté le concours. « Mais tout le monde rêve de voler, c’est pourquoi nous y sommes parvenus ensemble. Nous sommes restés éveillés plusieurs nuits, nous avons beaucoup calculé et fait cela avec nos deux mains.

Taijing Wu, l’Associated Press