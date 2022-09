Les Taïwanais volent et floppent pour s’amuser dans le concours de planeurs Red Bull

C’était surtout pour s’amuser, alors que des milliers de spectateurs riaient et encourageaient 45 équipes en compétition pour voir qui pouvait aller le plus loin avant de tomber dans les eaux de Taichung, une ville portuaire du centre de Taïwan.

Les planeurs et leurs pilotes ont pris de la vitesse depuis une piste de 6 mètres de haut et ont volé du mieux qu’ils pouvaient pour atterrir le plus loin possible dans l’eau. Certains se sont simplement écrasés dans l’eau.