Les Taïwanais provocants sont prêts si la Chine envahit, disent qu’il n’y a qu’une seule réponse possible

Un haut responsable chinois en charge du bureau des affaires de Taiwan à Pékin a fait monter les enchères la semaine dernière en déclarant au Quotidien du Peuple, le journal gouvernemental chinois, que la réunification des deux pays était “approchante”.

Les commentaires font suite à des mois de rhétorique accrue de Pékin. Vendredi, le ministère taïwanais de la Défense nationale a déclaré que neuf avions militaires chinois avaient franchi la “ligne médiane”, ce qui a poussé Taïwan à brouiller les avions en réponse.

Fox News Digital s’est récemment rendu dans la capitale taïwanaise, Taipei, pour prendre le pouls de certains habitants sur leur point de vue sur une éventuelle invasion chinoise, le soutien américain à Taïwan, leur message au président Joe Biden et d’autres problèmes.

“Cela ne sert à rien, même si j’ai peur, nous vivons sur cette terre, nous ne pouvons rien faire d’autre que de riposter. Si cela arrive, peu importe où vous êtes, si quelqu’un vous envahit, vous devez riposter, ou vous mourir. Vous pourriez aussi mourir en combattant, alors pourquoi ne pas riposter ?” un homme a déclaré à Fox News Digital la perspective d’une invasion chinoise.

UN DIPLOMATE CHINOIS DIT “RÉUNIFICATION” AVEC TAIWAN PROCHE, CITE LA “FORCE GLOBALE CROISSANTE” DE LA CHINE

S’exprimant dans le district de Zhongshan de la capitale, les personnes qui ont parlé à Fox News Digital semblaient optimistes quant à la perspective d’une guerre avec la Chine.

“Taiwan est maintenant plus reconnu par le monde. Si la Chine envahissait Taïwan il y a 20 ou 30 ans, d’autres pays ne prendraient pas la peine de s’impliquer, mais maintenant le monde voit à quel point Taïwan a grandi au cours de la dernière décennie. Donc, si la Chine veut vraiment envahir, les armes de Taiwan sont également très avancées et notre armée ne sera pas faible », a déclaré un deuxième homme.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais ont intensifié leur engagement avec l’île alors que la Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

“Il me semble que par rapport à Trump, qui est plus contre la Chine, Biden est plus neutre en ce moment. Je ne l’ai pas vu vraiment planifier de faire quoi que ce soit envers la Chine ou Taïwan”, a déclaré une jeune femme interrogée sur le soutien américain. pour Taïwan. “J’ai l’impression qu’il est plus en paix. Les États-Unis, c’est comme si l’ennemi ne bougeait pas, je ne bougerais pas. Donc pas besoin de prendre position tant que personne ne déclenche une guerre.”

Bien qu’aucun de ceux qui ont pris la parole n’ait choisi de donner son nom, le soutien aux efforts de l’ancien président Donald Trump à Taïwan semblait significatif.

LES ÉTATS-UNIS DÉFENDENT L’ENVOI D’AVIONS À TRAVERS LE DÉTROIT DE TAIWAN ALORS QUE LA CHINE DEVIENT DE PLUS EN PLUS AGRESSIVE

“Depuis l’époque de Trump, la puissance militaire de Taïwan s’est beaucoup améliorée. D’un côté, Taïwan développe sa technologie, ce que les Américains peuvent certainement voir.” Le premier homme a déclaré qu’une invasion de la Chine ferait face à un combat encore plus dur par rapport aux capacités militaires passées de Taiwan.

“S’ils envahissaient Taïwan à l’époque, Taïwan serait en grand danger. La puissance militaire de Taïwan était loin d’être là où nous en sommes aujourd’hui. Notre puissance militaire s’est beaucoup améliorée ces dernières années. Si la Chine décide d’envahir Taïwan, ce serait un perdant-perdant. Ce ne serait pas non plus une victoire pour la Chine.”

Le deuxième homme a convenu: “Bien sûr, nous devons riposter parce que c’est la seule façon dont nous devons avoir un résultat. Si nous perdons, nous retournons en Chine, si nous gagnons, nous devenons indépendants. C’est aussi simple que cela. Si nous ne nous battons pas, ils profiteront toujours de nous en disant que nous faisons partie de la Chine.”

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) de Taïwan pour tester la réponse de défense aérienne de Taïwan.

“Pour la Chine, je pense qu’ils ont toujours considéré Taïwan comme faisant partie d’eux. Par conséquent, ils ne seraient pas trop impulsifs. De plus, le leadership de Taïwan et tous les aspects des entreprises technologiques sont très importants. Donc, si une guerre est déclenchée, cela affectera l’économie du monde entier et la stabilité globale seront affectées. Je ne pense donc pas que la Chine sera capable de combattre Taiwan si rapidement et si impulsivement », a déclaré la femme anonyme à Fox News Digital.

Les trois personnes à qui Fox News Digital a parlé ont répondu aux questions sur ce que serait leur message au président Biden.

“J’espère que vous nous soutiendrez si nécessaire”, a déclaré la jeune femme tandis qu’un autre homme a déclaré: “Vous devriez protéger Taiwan. Protéger Taiwan apporte le plus d’avantages aux États-Unis”

“J’espère qu’il se battra pour la liberté de chaque pays petit et faible. C’est la voix de chaque pays faible et petit. C’est parce que le pays n’est pas assez fort. Par conséquent, il est intimidé et attaqué. Personne n’attaque les États-Unis ou le Royaume-Uni parce qu’ils sont assez forts.” dit le deuxième homme.

“Taïwan est tout simplement trop petit, même si nous avons des armes, la Chine compte 1,4 milliard d’habitants, nous n’en avons que 20 millions. Après, la Chine serait toujours un pays, mais Taïwan serait démoli et disparaîtrait à jamais. Il faut donc se battre pour la liberté.”

Sur le soutien de la Chine à la guerre de Poutine contre l’Ukraine et sur la question de savoir si cela pourrait enhardir la Chine dans sa quête pour prendre le contrôle de Taïwan, le local de Taipei a déclaré qu’il pensait que quelque chose pourrait être en cours alors que Xi Jinping se rapproche d’un autre mandat sans précédent en tant que chef de la République populaire de Chine.

“Bien sûr, il veut faire un grand pas en avant, mais en termes d’économie chinoise, il doit examiner attentivement les conséquences de ses actions. Surtout maintenant, il y a des produits de haute technologie à Taiwan qui sont utilisés partout dans le monde. . Si Taïwan est attaqué, cela ne profitera pas au reste du monde », a déclaré le premier homme à Fox News Digital.

