Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung devrait lancer trois nouveaux smartphones pliables l’année prochaine. Selon un rapport, les trois smartphones seront le Samsung Galaxy Z Flip 2, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Fold Lite. On dit que les trois smartphones présentent des tailles d’écran variables et utilisent du verre ultra-mince comme fenêtre de couverture. Le rapport, publié par The Elec, cite la société de recherche OLED UBI Research pour faire allusion aux tailles d’écran et aux détails techniques des trois prochains smartphones pliants.

Le rapport prédit que le Samsung Galaxy Z Flip 2 aura un écran interne de 6,7 pouces et un écran de 3 pouces à l’extérieur. Le Galaxy Z Fold 3 aura un écran de 7 pouces à l’intérieur et un écran externe de 4 pouces. De plus, le Samsung Galaxy Z Fold Lite serait également doté d’un écran interne de 7 pouces, ainsi que d’un écran externe de 4 pouces. Le rapport indique également que les trois smartphones Samsung pliables utiliseront du verre ultra-mince comme fenêtres de couverture et reprendront la conception pliable. Le Samsung Galaxy Z Fold Lite est présenté comme le modèle économique du Galaxy Z Fold 3 et sera lancé au premier trimestre de 2021.

Selon des rapports antérieurs, le Galaxy Z Fold 3 est supposé avoir une caméra sous-écran et offrir une prise en charge du stylet. Selon le rapport Elec, l’écran du Galaxy Z Fold 3 aura des transistors à couches minces d’oxyde polycristallin à basse température qui sont appliqués pour une meilleure efficacité énergétique sur l’écran.

Alors que le Galaxy Z Fold Lite devrait être lancé au premier trimestre 2021, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 devraient être lancés au troisième trimestre 2021, selon le rapport.

Un rapport avait indiqué le mois dernier que le géant sud-coréen se préparerait à installer une caméra sous-écran (UDC) sur le Galaxy Z Fold 3, qui pourrait être lancé au troisième trimestre 2021. Samsung serait en train de concevoir un écran doté d’un un espacement de pixels plus large dans la zone où la caméra sous-écran sera placée. Cela élargira les pixels sur le capteur de la caméra, permettant à plus de lumière de passer et, à son tour, de prendre une meilleure photo.