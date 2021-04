Chaque fois qu’une nouvelle rumeur surgit concernant la Galaxy Watch 4 de Samsung, je suis collée à mon moniteur. Ce n’est pas que les montres Samsung soient les produits les plus intéressants sortis chaque année, mais il y a de sérieuses suggestions de la part de ceux qui savent que Samsung va désactiver Tizen et revenir à Wear OS.

Et comme Wear OS est si horrible depuis si longtemps avec de moins en moins de joueurs fabriquant des montres Wear OS, cela pourrait être énorme pour la plate-forme. Non seulement cela signifierait l’acceptation de Wear OS par le plus grand fabricant Android du jeu, mais cela pourrait être un signe que Google a enfin l’intention d’améliorer Wear OS.

Notre espoir est qu’il y ait de grandes améliorations dans de nombreux domaines, mais une en particulier serait la durée de vie de la batterie. Les montres Wear OS ne durent pas longtemps sauf si vous y mettez une énorme batterie, comme Mobvoi l’a fait avec le TicWatch Pro 3. Si l’on en croit la dernière rumeur sur la gamme Galaxy Watch 4 de Samsung, nous avons des raisons d’être un peu inquiets .

Outlet coréen L’Elec suggère aujourd’hui que la Galaxy Watch 4 sera disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm, tout comme la Galaxy Watch 3. Pour ces montres, nous verrons une baisse de la taille de la batterie de la Watch 3 à la Watch 4 sur le modèle 41 mm ( 247mAh à 240mAh). Sur la plus grande montre 45 mm 4, nous pourrions obtenir une augmentation de 340 mAh à 350 mAh.

C’est un mélange de changements et je ne peux pas dire que j’aime non plus. Étant donné que nous ne connaissons pas le chipset des nouvelles montres de Samsung et que nous savons que la Galaxy Watch 3 a souffert d’une mauvaise autonomie de la batterie lors de nos tests, cette nouvelle ne me laisse pas très optimiste quant au retour de Samsung à Wear OS. J’aurais aimé voir de grandes augmentations de la taille de la batterie plutôt que des changements aussi minimes. Les montres connectées ne sont pas si amusantes lorsque vous devez vous soucier de la durée de vie de la batterie et les recharger tous les jours.

En espérant de grandes surprises Wear OS dans les mois à venir.

// L’Elec